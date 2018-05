Primul este organizat in Parcul Cismigiu, sambata, 5 mai. Cu aceasta ocazie se celebreaza si implinirea a 11 ani de la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.Cei prezenti la "Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene" vor putea discuta cu reprezentanti ai ambasadelor din tarile membre ale Uniunii Europene, participante la acest eveniment, astfel luand contact cu obiceiurile, ofertele turistice, curiozitatile si gastronomia specifica, informeaza un comunicat al Primariei Capitalei remis Ziare.com.De asemenea, vor fi organizate ateliere de creatie de coifuri, rame, steaguri, cutii si facepainting.Citeste si Traficul va fi restrictionat, sambata, in BucurestiApoi, miercuri, pe 9 mai, chiar de Ziua Europei, in Parcul Izvor, va avea loc un concert, unde vor canta VUNK, The Motans, Antonia, Vanotek, Ioana Ignat, Mircea Eremia, Sore, Alina Eremia, Loulou & Balkanian Project, Mira, Ami si Ana Baniciu.Evenimentul va avea loc in intervalul orar 18:00 - 23:00, iar pe parcursul celor cinci ore de concerte va fi amplasata o zona de food court.Amintim ca, pe 9 mai 2017, Primaria Capitalei a organizat un mega-concert cu tema "Bucuresti este Europa - 10 ani de la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana", la care au cantat numerosi artisti romani, printre care si trupa O-zone, reunita special pentru aceasta ocazie dupa 12 ani. Primaria Capitalei a declarat pentru Ziare.com ca suma alocata din buget cu aceasta ocazie a fost de 1.758.471 de lei (386.748,618 de euro - n.red.)A.G. ...citeste mai departe despre " Cum sarbatoreste Firea Ziua Europei: Incepe sambata cu coifuri in Cismigiu si termina cu un concert la Izvor " pe Ziare.com