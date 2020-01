Documentarul despre familia care a trait 20 de ani in Delta Vacaresti va fi lansat in premiera mondiala in SUA

festival independent din SUA, Sundance Film Festival, care are loc in perioada 23 ianuarie - 2 februarie."Acasa" este primul documentar romanesc selectat in competitia acestui festival, iar pentru trei dintre cele cinci proiectii programate in cadrul Sundance, biletele au fost deja epuizate."Acasa" spune povestea unei familii care a trait timp de 20 de ani in salbaticia din Delta Vacaresti, pana cand locul a capatat statutul de zona protejata - Parcul Natural Vacaresti - primul parc natural urban din Romania.Timp de patru ani, regizorul Radu Ciorniciuc a urmarit marea aventura prin care a trecut familia Enache: de la o viata in completa armonie cu natura, la traiul plin de provocari din marea jungla urbana a capitalei.Pe masura ce membrii familiei fac eforturi sa se conformeze regulilor civilizatiei moderne, incercand sa pastreze in acelasi timp legatura cu natura si armonia dintre ei, apar intrebari legate de locul lor in lume si felul in care poate arata viitorul pentru fiecare.Radu Ciorniciuc urmareste cu empatie povestea unei familii care lupta pentru acceptare si propria definitie a libertatii.Filmul va concura alaturi de alte 11 documentare din intreaga lume, in categoria WORLD CINEMA DOCUMENTARY, titlul international al productiei romanesti fiind "Acasa, My Home".La proiectiile din cadrul festivalului vor participa regizorul Radu Ciorniciuc, Vali Enache, fiul cel mare al familiei Enache, producatoarea Monica Lazurean-Gorgan, Lina Vdovii (co-scenarist, alaturi de Radu Ciorniciuc), precum si editorul filmului Andrei Gorgan.Programul complet al proiectiilor "Acasa, My Home" in cadrul Sundance Film Festival este disponibil AICI.Trailerul oficial al filmului, semnat de Lucio O Cinese Basadonne si Andrei Gorgan, poate fi vizionat pe Youtube - http://bit.ly/30LiZDz sau Facebook - http://bit.ly/36lUYEj.Posterul international "Acasa, My Home" este realizat de Tuuli Grohn, dupa o fotografie de Alex Galmeanu.Documentarul "Acasa", regizat de Radu Ciorniciuc, este produs de Monica Lazurean-Gorgan, prin casa de productie Manifest Film, in co-productie cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda), partener principal - UiPath Foundation.Filmul a fost realizat cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Televiziunii Ro ...citeste mai departe despre " Documentarul despre familia care a trait 20 de ani in Delta Vacaresti va fi lansat in premiera mondiala in SUA " pe Ziare.com