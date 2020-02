Documentarul despre familia din Delta Vacaresti, premiat la Sundance Film Festival

Acasa, My Home

Povestea familiei Enache, care a trait timp de 20 de ani in salbaticia din Delta Vacaresti, pana cand locul a capatat statutul de zona protejata - Parcul Natural Vacaresti - primul parc natural urban din Romania, a fost documentata timp de patru ani de catre regizorul Radu Ciorniciuc, surprinzand in filmul "Acasa" tranzitia acesteia de la o viata in completa armonie cu natura, la traiul plin de provocari din marea jungla urbana a capitalei.Trofeul, care reprezinta o importanta "carte de vizita" a peliculei pentru distribuitorii de film din intreaga lume, a fost ridicat de regizorul Radu Ciorniciuc, prezent la eveniment alaturi de Vali Enache, fiul cel mare al familiei Enache, producatoarea Monica Lazurean-Gorgan, Lina Vdovii (co-scenarist, alaturi de Radu Ciorniciuc), precum si editorul filmului Andrei Gorgan."Nu m-am gandit niciodata ca vom ajunge atat de departe cu o poveste simpla si directa a unei familii din Europa de Est. Este foarte important faptul ca am fost selectati la Sundance, mai ales ca este primul meu film. Cred ca mai am foarte multe de invatat, dar ma gandesc in acelasi timp la oamenii din jurul meu, care au investit timp si pasiune in acest proiect, si cu toata modestia de care pot da dovada, este un inceput binemeritat pentru acest proiect si sunt fericit ca fac parte din asta.", a declarat"Este incurajator sa vezi ca premiul pentru cea mai buna imagine este castigat de doi oameni care nu au studii aprofundate de imagine de film. Dedicarea si bucuria de a face film se traduce vizual.", a declaratJuriul, format din Eric Hynes (jurnalist, critic de film si curator de film la Museum of the Moving Image, New York), Rima Mismar (critic de film si director executiv al organizatiei Arab Fund for Arts and Culture) si Nanfu Wang (regizoare, producatoare si editor, castigatoarea Marelui Premiu al Juriului U.S. Documentary la Sundance 2019 pentru filmul "One Child Nation"), a avut de ales dintr-o lista de 12 productii participante din intreaga lume."Documentarul "Acasa" demonstreaza, inca o data, rolul pe care arta il are in a transmite mesaje sociale de impact."Acasa" spune, cu mult echilibru, nu doar povestea familiei Enache, ci si a numeroaselor familii si a copiilor care traiesc in saracie, povesti invizibile in spatiul public actual. Avem nevoie sa vedem si sa intelegem astfel de povesti pentru o societate mai empatica si echitabila.Rolul nostru ca parteneri va fi de a duce mesajul mai departe alaturi de echipa filmului. UiPath Foundation este o organizatie non-profit care contribuie, inca de la infiintare, in ianuarie 2019, la schimbarea viitorului copiilor din familii vulnerabile printr-un pachet integrat de sprijin si prin programe educationale relevante.", a declarat"Acasa", primul documentar romanesc selectat in competitia celebrului festival de film independent din Statele Unite ale Americii, a beneficiat de proiectii sold-out si reactii pozitive din partea publicului si a criticilor, printre spectatorii documentarului regasindu-se si nume celebre, precum actorul american Ethan Hawke." -Documentarul "Acasa", regizat de Radu Ciorniciuc, este produs de Monica Lazurean-Gorgan, prin casa de productie Manifest Film, in co-productie cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda), partener principal - UiPath Foundation.Filmul a fost realizat cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Televiziunii Romane, Creative Europe, Cinelabs (Romania), Beep Studio (Cehia) si este reprezentat international de distribuitorul Autlook Filmsales.Trailerul oficial al filmului, semnat de Lucio O Cinese Basadonne si Andrei Gorgan, poate fi vizionat pe YouTube - http://bit.ly/30LiZDz sau Facebook - http://bit.ly/36lUYEj Radu Ciorniciuc este reporter special si regizor de film. Este unul dintre co-fondatorii Casei Jurnalistului, a realizat reportaje pentru The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, ZDF si a fost premiat national si international la Premiile Superscrieri (Superscrierea anului 2014), Royal Television Society UK (2014), Amnesty International UK (2014) si Harold Wincott Award for Business Economic and Financial Journalism (2016).Monica Lazurean-Gorgan este producatoare si regizoare cu peste 10 ani de experienta in productii de film documentar si co-productii internationale.Printre filmele la care a lucrat in calitate de producator, co-producator, producator delegat sau regizor se numara: "Chuck Norris Vs. Communism" (r. Ilinca Calugareanu), "Timebox", regia Nora Agapi, "Doar o rasuflare" (r. Monica Lazurean-Gorgan), "Din dragoste cu cele mai bune intentii" (r. Adrian Sitaru), "Colivia" (regia Adrian Sitaru), "Dacii liberi" (r. Monica Lazurean-Gorgan si Andrei Gorgan).In ultimele trei decenii,, eveniment prezidat de Robert Redford, a facut cunostinta publicului din intreaga lume cu productii extraordinare printre care se numara: "Sorry to Bother You, Won't You Be My Neighbor?", "Eighth Grade", "Get Out", "The Big Sick", "Mudbound", "Beasts of the Southern Wild", "Fruitvale Station", "Whiplash", "Brooklyn", "Precious", "The Cove", "Little Miss Sunshine", "An Inconvenient Truth", "Napoleon Dynamite", "Hedwig and the Angry Inch", "Reservoir Dogs".Marile premii ale festivalului au fost castigate, editia aceasta, de filmele "Minari" (U.S. Dramatic Competition), "Boys State" (U.S. Documentary Competition), "Epicentro" (World Cinema Documentary Competition) si "Yalda, a Night for Forgiveness" (World Cinema Dramatic Competition).In cele 10 zile de festival au fost prezentate 120 de lungmetraje si 74 de scurtmetraje selectate din peste 15.000 de filme inscrise.Facebook: https://www.facebook.com/acasathefilm/ Instagram: https://www.instagram.com/acasathefilm Website: http://proiectulacasa.ro