Drama horror "A Quiet Place" a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american

Drama horror produsa de Paramount cu un buget de 17 milioane de dolari spune povestea unei familii care este nevoita sa traiasca in liniste, in timp ce se ascunde de niste creaturi care se or"Ready Player On" al lui Steven Spielberg a coborat un loc, dupa al doilea weekend, cand a generat incasari de 25 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. La nivel global, de la premiera, filmul SF a generat incasari de 391,3 milioane de dolari.Comedia "Blockers" a debutat pe locul al treilea in clasamentul nord-american, cu incasari de 21,4 milioane de dolari.Dupa al optulea weekend de la premiera, "Black Panther" a coborat o pozitie, pana pe locul al patrulea, cu incasari de 8,4 milioane de dolari. La nivel global, de la lansarea din 16 februarie, filmul a generat incasari de 1,299 de miliarde de dolari.Pe locul al cincilea in clasament, in coborare o pozitie fata de weekendul trecut, s-a pozitionat drama de familie "I Can Only Imagine", cu incasari de 8,3 milioane de dolari, in al patrulea weekend de la premiera.Thrillerul psihologic "Acrimony", regizat de Tyler Perry, s-a plasat pe locul al saselea, in coborare patru locuri, cu incasari de 8 milioane de dolari. Taraji P. Henson interpreteaza rolul principal al unei sotii determinate sa se razbune pe sotul care o inseala.Drama "Chappaquiddick", de John Curran, care spune povestea accidentului in care a fost implicat, in 1969, Ted Kennedy, a debutat in box office-ul nord-american cu incasari de 6,2 milioane de dolari.Animatia "Sherlock Gnomes" a coborat doua locuri, pana pe opt, in al treilea weekend de la premiera, cand a generat incasari de 5,6 milioane de dolari.SF-ul "Pacific Rim Uprising" a coborat patru pozitii, pana pe noua, dupa ce, in al treilea weekend de la lansare, a obtinut 4,9 milioane de dolari.Pe locul al zecelea a urcat o pozitie lungmetrajul "Isle of Dogs", regizat de Wes Anderson, care, in al treilea weekend de la premiera, a generat incasari de 4,6 milioane de dolari.