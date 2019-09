"Acest program social este destinat turistilor care isi doresc o vacanta la malul marii la sfarsitul sezonului pentru care pot aloca buget foarte mic, comparativ cu bugetele pentru sejururile petrecute in lunile iulie si august.Tarifele practicate in programul special 'Litoralul pentru toti' sunt mai mici cu pana la 70% fata de cele din varf de sezon", spun reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).Programul se afla la a 36-a editie si prezinta acelasi interes din partea turistilor, ca si acum 18 ani cand a fost lansat, potrivit sursei citate."Pentru a veni in sprijinul turistilor, multe hoteluri intrate in program mentin aceleasi tarife nemodificate de 7 ani, desi costurile utilitatilor au suferit in toata aceasta perioada majorari de peste 60%, iar in unele cazuri, chiar s-au dublat. Si in cadrul acestei editii, sejururile pot fi achitate si cu vouchere de vacanta", se mai arata in comunicatul FPTR.Reprezentantii Federatiei mai transmit ca, pentru al treilea an la rand, turismul din tara noastra - in special hotelurile de pe litoral - se confrunta cu o criza a fortei de munca fara precedent.Multe unitati de cazare chiar refuza rezervari in luna septembrie, din cauza lipsei de personal."Cu toate acestea, pana in prezent s-au inscris in program 49 hoteluri din toate statiunile de pe litoral, care pun la dispozitie un numar de 3675 de locuri in fiecare dintre cele patru serii.Aceste locuri vor fi vandute prin agentiile de turism partenere si revanzatorii lor, sau direct de catre hotel. Astfel, peste 14.000 de locuri sunt pregatite pentru turistii care doresc sa beneficieze de vacante cu tarife reduse", adauga FPTR.Iata lista hotelurilor inscrise in program. ...citeste mai departe despre " Duminica incepe programul "Litoralul pentru toti". Preturile si lista hotelurilor " pe Ziare.com