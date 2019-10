Explozie a numarului de spectatori la teatru, in 2018. Fara bani pentru noi premiere, cresterea se va opri

Media europeana la acest indicator a fost de 57,2%, iar Bulgaria era singurul stat membru cu o contraperformanta ce o depasea usor pe cea a Romaniei - 80%.Datele indica insa o crestere spectaculoasa a apetitului pentru astfel de spectacole, cu recorduri de participare inregistrate anul trecut la aproape toate aceste genuri.Explozie a numarului de spectatori la teatru, in 2018 - cu 30% mai multi decat in 2015In date absolute, conform INS , in anul 2015, numarul total de spectatori de teatru dramatic a fost de 1,706 milioane persoane. Similar cu cel din 1990 (1,708 milioane), cand populatia nu fusese afectata de emigratie (cel putin 3,6 milioane locuitori, marea majoritate de peste 16 ani) si nici de sporul natural negativ.In 2018, numarul acestor spectatori live pe care INS ii contabilizeaza pe baza biletelor vandute de institutiile culturale din tara, indiferent de forma de proprietate, a explodat la 2,762 milioane. Ceea ce inseamna o crestere cu aproape 62%.Chiar si asa, Romania ramane mult in urma mediei UE. Daca toate aceste vizionari record de teatru, de exemplu, ar fi considerate corespunzatoare unor vizitatori unici, ar insemna ca doar 17% din populatia de cel putin 16 ani a fost la astfel de spectacole.Numarul vizitatorilor unici este insa cu mult mai mic, iar datele in acest sens, la nivel european, provin din aceeasi analiza Eurostat din 2015, care spune ca aproximativ doua treimi din spectatori merg de cel putin patru ori pe an la spectacole.Fara premiere, cresterea numarului de spectatori nu poate fi sustinutaPentru a avea un numar mai mare de spectatori este nevoie nu numai de atragerea persoanelor care nu si-au descoperit aceasta pasiune, ci si de mai multe premiere, pentru a creste participarea publicului fidel.In ceea ce priveste teatrul dramatic, in 2017 au avut loc 11.193 spectacole, dintre care 441 au fost reprezentatii cu titlu de premiera.Citeste mai multe despre Numar record de spectatori la teatru si opera, in 2018. Fara bani pentru noi premiere, cresterea se va opri pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Explozie a numarului de spectatori la teatru, in 2018. Fara bani pentru noi premiere, cresterea se va opri " pe Ziare.com