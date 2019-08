Festivalul Vinului Moldovei revine, in septembrie, la Snagov

La fel ca si anul trecut, si la aceasta editie, vizitatorii se vor bucura de peste 150 de sortimente de vinuri de la 25 crame de renume precum Cricova, Purcari, Fautor, Timbrus, Chateau Vartely, Maurt, Gitana Winery, Vinurile Ialoveni, Asconi, Vinaria din Vale, Alianta Vin, Suvorov & Kazayak Vin, Radacini Wines, Vinaria Hincesti, Carpe Diem, Barza Alba, Doina Vin, Vinaria Bostavan, Vinaria Bardar, Milestii Mici, Est Euro Vitis, Carlevana Winery, Basavin Winery si Vinia Traian.In cele doua zile de festival, vizitatorii vor degusta vinurile de la cramele prezente si vor lua parte la concerte sustinute de artisti si trupe din Republica Moldova si din Romania.De asemenea, participantii vor putea sa se delecteze cu preparate culinare moldovenesti, sa participe la diferite lansari de carte si la activitati special concepute pentru intreaga familie.Festivalul Vinului Moldovei este, de asemenea, si un eveniment educativ, evidentiind caracteristicile culturii si traditiile tarii vecine, care vor fi reliefate prin ateliere diverse pentru toate categoriile de varsta.Reprezentantii ONVV spun ca acesta nu este un eveniment singular pe care il vor organiza in acest an in Romania.Pe 21-22 septembrie va avea loc un festival asemanator la Iasi, iar la Baia Mare, pe 28-29 septembrie, va fi organizata expozitia, Fabricat in Moldova, aceste actiuni reprezentand o oportunitate pentru publicul din Romania de a cunoaste si savura gustul unic al vinului din Republica Moldova."Pentru noi, piata romaneasca este de maxima importanta din punct de vedere al exportului de vin. Credem ca vinul este un bun ambasador al Republicii Moldova, iar prin asocierea cu muzica buna, cu trupe consacrate din cele doua state, reusim sa il punem si mai bine in evidenta. Dorim sa le prezentam consumatorilor din Romania produsele noastre de calitate, vinurile provenind din zonele IGP (Indicatia Geografica Protejata), iar organizarea unor astfel de evenimente este un prilej bun pentru a face acest lucru.Sectorul vitivinicol din Republica Moldova se afla, in 2019, pe un trend ascendent datorat cresterii recoltei de struguri, a suprafetelor de vi ...citeste mai departe despre " Festivalul Vinului Moldovei revine, in septembrie, la Snagov " pe Ziare.com