Filmarile la miniseria thriller Hackerville, produsa de Cristian Mungiu pentru HBO, au inceput la Timisoara: Acest film va pune Romania pe harta

"Acest film va pune Romania pe harta internationala a dramelor de televiziune", a spus co-creatorul si producatorul executiv Joerg Winger ("Deutschland 83"), adaugand ca a fost incantat de locatie "un loc dinamic si plin de culoare cu o istorie si un prezent neexplorate".Proiectul "a fost creat intr-un proces multicultural, cu un aport de talent romanesc", a mai spus Winger, muzica fiind o componenta-cheie, asa cuma fost si la "Deutschland 83".Miniseria originala in sase parti "Hackerville", despre o retea de hackeri si anchetatorii care le sunt pe urme, coprodusa cu TNT Serie, a fost creata de Ralph Martin si Winger pentru UFA Fiction, si va fi produsa de Cristian Mungiu ("4 luni, 3 saptamani si 2 zile") si Tudor Reu prin Mobra Films."Filmam intr-un loc foarte frumos si inca nedescoperit dintr-un oras din Transilvania", a spus Reu despre Timisoara.Colaborarea stransa romano-germana include "scris, filmat - inclusiv locurile noastre de filmare - regie si actori, chiar pana la post-productie"."Orasul Timisoara este el insusi un platou de filmare minunat, un mix arhitectural austro-ungar cu cartierele comuniste, situri industriale, raul si podurile sale", a spus Reu."Locatiile noastre de filmare reflecta melanjul de vechi cu nou si include zone cu picturi urbane, graffiti, un sat abandonat, o rafinarie functionala, cai ferate si internet cafe-ul unde tinerele personaje se aduna".Filmarile sunt in curs la Timisoara, orasul care ofera principalele imagini, si vor continua si la Bucuresti si Frankfurt.Din distributia fac parte Anna Schumacher ("That Trip We Took with Dad"), Andi Vasluianu ("Of Snails and Men") si Voicu Dumitras.Igor Cobileanski si Anca Miruna Lazarescu regizeaza miniseria dupa scenarii scrise de Laurentiu Rusescu, Daniel Sandu, Ralph Martin si Steve Bailie.Unul dintre personajele principale este Lisa Metz, politist care investigheaza infractiuni informatice, din Germania a carei familie a parasit Romania in urma cu 30 de ani.HBO Europe va prezenta miniseria in Europa Centrala, Scandinavia si Spania, in timp ce TNT Serie, in Germania, Austria si Elvetia.Turner International se va ocupa de vanzarea productiei in afara teritoriilor HBO Europe si Statele Unite. ...citeste mai departe despre " Filmarile la miniseria thriller Hackerville, produsa de Cristian Mungiu pentru HBO, au inceput la Timisoara: Acest film va pune Romania pe harta " pe Ziare.com