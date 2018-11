Firea inaugureaza Targul de Craciun la sfarsitul saptamanii. Iata principalele atractii

"Vineri, 30 noiembrie, de la ora 19:00, din Piata Constitutiei se va aprinde, ca in fiecare an, iluminatul festiv care va da startul Sarbatorilor de iarna in Capitala, colorand cele mai importante artere ale orasului.Timp de aproape o luna, Targul de Craciun Bucuresti reprezinta o destinatie de neratat pentru cei care vor sa experimenteze un Craciun traditional, fiind un targ dedicat intregii familii.Vizitatorii se pot bucura de concerte si spectacole ale celor mai apreciati artisti nationali, de un targ traditional format din 129 de casute cu decoratiuni si produse de sezon, precum si de o zona gastronomica unde pot degusta preparate romanesti autentice", transmite PMB intr-un comunicat remis marti Ziare.com.Atractiile din acest an includ un carusel pentru copii, un patinoar in aer liber pentru intreaga familie, o scena cu figurine, care reda nasterea lui Iisus, si un spectaculos brad de Craciun, inalt de 30 de metri.Bucurestenii si turistii pot cumpara cadouri inedite pentru cei dragi sau produse traditionale romanesti: de la ornamente specifice sarbatorilor de iarna, jucarii, accesorii, ii, costume populare, produse naturale de ingrijire, pana la produse si preparate realizate dupa retete traditionale romanesti: prajituri de casa, cozonaci, dulceturi, poale-n brau, placinte, sarmale, mamaliga, carnati, muraturi, vin fiert, zacusca, branzeturi.De asemenea, vor fi sustinute demonstratii de catre mestesugari si artisti plastici din Romania, care vor impartasi din secretele prelucrarii sticlei, lemnului sau realizarii decoratiunilor personalizate de Craciun.ConcerteIn plus, vor fi si concerte.Conform sursei citate, in acest an, urca pe scena Targului de Craciun Loredana & Banda Agurida, Andra, Monica Anghel, Luminita Anghel, Paula Seling, Nico, Andreea Banica, Marcel Pavel, Phoenix, Vunk, Bere Gratis, Directia 5, Vita de Vie, Tolouse Lautrec, byron, Voltaj, Proconsul, Stefan Hrusca, Ducu Bertzi, Fuego, Damian Draghici & Friends, Bosquito, Ovidiu Komornyik, Cargo, Corul de copii Radio, Mioara Velicu, Irina Loghin, Grigore Lese, Gheorghe Turda, dar si alti artisti.Pe 1 Decembrie vor concerta Orchestra Nationala "Valahia" a Primariei Capitalei, condusa de maestrul dirijor Marius Zorila, si vedete de muzica p ...citeste mai departe despre " Firea inaugureaza Targul de Craciun la sfarsitul saptamanii. Iata principalele atractii " pe Ziare.com