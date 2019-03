Gala Premiilor Gopo 2019: Astazi vor fi premiate cele mai bune filme romanesti si cei mai buni actori romani

Evenimentul, ajuns la cea de-a XIII-a editie, va fi transmis in direct de la ora 19:00 pe Film Now, online www.filmnow.ro, premiilegopo.ro si pe pagina de Facebook Premiile Gopo, precum si inregistrat, miercuri, 20 martie, de la ora 24:00, pe Digi 24.Peste 800 de invitati sunt asteptati pe covorul rosu din centrul capitalei, la gala prezentata, pentru a patra oara consecutiv, de actorul Alexandru Bogdan.Printre cei care vor urca pe scena pentru a inmana mult-ravnitele statuete Gopo, create de artistul Adrian Ilfoveanu, se regasesc actori consacrati precum Tora Vasilescu, Valentin Teodosiu, Emilia Popescu, Carmen Tanase, Tania Filip, Alexandru Bindea, Ileana Popovici, dar si tineri artisti ca regizorii Mona Nicoara, Marius Olteanu, actorii Victoria Raileanu, Istvan Teglas, Alina Serban, Judith State, Cristi Balint, Ioana Bugarin, Stefan Iancu, Adrian Nartea, Alina Nedelea, scriitorul Bogdan Ficeac, sau oameni de televiziune precum Oana Zamfir.Pe langa cele mai asteptate trofee ale serii - Cel mai bun film, Cel mai bun regizor - oferit de Banca Transilvania , Cel mai bun actor intr-un rol principal - oferit de Mol Romania, Cea mai buna actrita intr-un rol principal - oferit de Aqua Carpatica, Cel mai bun scenariu - oferit de Dacin Sara, sau Premiul pentru Machiaj si Coafura - oferit de MAC Cosmetics Romania si Premiul pentru Cele mai bune costume - oferit de Cellini, din programul serii nu vor lipsi Premiul pentru Intreaga Cariera - oferit actritei Ileana Stana Ionescu de catre Apa Nova Bucuresti si Premiul pentru Intreaga Activitate - acordat actorului Constantin Dinulescu.Premiul Special ii va fi inmanat maestrului de lumini Ion Nica, colaborator al regizorului care da numele prestigiosului eveniment, Ion Popescu Gopo.Premiul Publicului pentru productia autohtona cu cel mai mare succes la box-office in 2018 va merge catre "Morometii 2" (r. Stere Gulea), film ce a inregistrat un numar record de spectatori in cursul anului trecut.19 lungmetraje romanesti lansate in cinematografe in 2018 au fost luate in considerare de juriul din acest an pentru desemnarea nominalizarilor la cea de-a 13-a editie a Galei Premiilor Gopo.Filmele cu cele mai multe nominalizari sunt: "Morometii 2" (14), "Charleston" (13), "Dragoste 1. Caine" (11), "Pororoca" (10), "Imi este indiferent d ...citeste mai departe despre " Gala Premiilor Gopo 2019: Astazi vor fi premiate cele mai bune filme romanesti si cei mai buni actori romani " pe Ziare.com