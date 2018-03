Gala Premiilor Gopo - cea mai importanta seara dedicata filmului romanesc

Evenimentul care rasplateste anual performanta din filmul romanesc va fi transmis in direct de la ora 20:00 pe TVR 2, dar si online pe premiilegopo.ro si cinepub.ro.Printre cei care vor urca pe scena pentru a inmana mult-ravnitele statuete Gopo, create de artistul Adrian Ilfoveanu, se regasesc artisti consacrati precum Gheorghe Visu, Dorel Visan, Simona Bondoc, Manuela Harabor, Marius Florea Vizante, Pavel Bartos, Oana Sarbu, dar si tineri actori ca Nicoleta Hincu, Mihai Smarandache, Paul Cimpoieru, Silvana Mihai, Cezar Grumazescu, Dana Rogoz, Ela Ionescu, Florentina Nastase sau Dana Marineci.Pe langa cele mai asteptate trofee ale serii - Cel mai bun film, Cel mai bun regizor - oferit de Banca Transilvania , Cel mai bun actor intr-un rol principal - oferit de Audi, Cea mai buna actrita intr-un rol principal - oferit de Aqua Carpatica, Cel mai bun documentar - oferit de Auchan, sau Premiul pentru Machiaj si Coafura - oferit de MAC Cosmetics Romania si Premiul pentru Cele mai bune costume - oferit de Cellini -, din programul serii nu vor lipsi Premiul pentru Intreaga Cariera - oferit actorilor George Mihaita si Vladimir Gaitan de Primaria Municipiului Bucuresti prin Arcub, si Premiul pentru Intreaga Activitate - acordat actritei Sanda Toma si oferit de Apa Nova Bucuresti, precum si operatorului de imagine si producatorului Ion Marinescu. Premiul Special ii va fi inmanat criticului si istoricului de film Bujor T. Ripeanu.Premiul Publicului pentru productiilor autohtone cu cel mai mare succes la box-office in 2017 va merge catre productiile "Octav" (regia Sergiu Celibidachi) si "Ghinionistul" (regia Iura Luncasu)."Un pas in urma serafimilor", debutul in lungmetraj al regizorului Daniel Sandu, a adunat cele mai multe nominalizari (15) la Premiile Gopo 2018, urmat in clasament de "6,9 pe scara Richter" (r. Nae Caranfil) si "Aniversarea" (r. Dan Chisu) - 8 nominalizari, "Ana, mon amour" (r. Calin Peter Netzer), "Breaking News" (r. Iulia Rugina) si "Fixeur" (r. Adrian Sitaru) - 7 nominalizari.Gala Premiilor Gopo 2018 - editia a 12-a este organizata de Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc, cu sprijinul Centrului ...citeste mai departe despre " Gala Premiilor Gopo - cea mai importanta seara dedicata filmului romanesc " pe Ziare.com