Evenimentul are loc intre orele 14:00 si 16:00, iar cei interesati sunt invitati la intrarea dinspre Arcul de Triumf a Gradinii Japoneze, informeaza un comunicat al Ambasadei nipone la Bucuresti.Construita acum doua decenii cu sprijinul Japan World Exposition Commemorative Fund, Gradina japoneza din Parcul Herastrau a fost refacuta in noiembrie 2017 la initiativa Ambasadei Japoniei in Romania, in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB), Universitatea Nationala de Arhitectura "Ion Mincu" si JTI, impreuna cu Ministerul Teritoriului, Infrastructurii, Transporturilor si Turismului din Japonia (MLIT).Lucrarile de refacere a gradinii au fost realizate de o echipa de specialisti japonezi si voluntari romani sub conducerea maestrului Takuhiro Yamada, reprezentant al Asociatiei de peisagistica din Kyoto si specialist cu o vasta experienta in domeniu, precizeaza sursa citata.La hanami vor fi prezenti si voluntarii care au participat anul trecut la refacerea gradinii, membri ai Asociatiilor Chado Urasenke Tankokai Romania si Chado Urasenke Tankokai Romania-Luminis, precum si voluntari din cadrul JTI si ALPAB.Primii 300 de vizitatori ai Gradinii japoneze vor avea ocazia sa guste prajituri traditionale si ceai verde. Intrarea la eveniment este libera. ...citeste mai departe despre " Gradina japoneza din Herastrau va fi redeschisa sambata " pe Ziare.com