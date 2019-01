Un numar de 23 de lucrari ale lui Grigorescu au fost scoase la licitatie in cele 12 luni ale anului trecut, iar trei dintre acestea au ramas neadjudecate, conform indexului publicat pe tudor-art.com.Tabloul "Tarancuta cu basma alba" a fost adjudecat in Licitatia de Toamna, organizata de Artmark, contra sumei de 340.000 de euro. A fost record pentru piata autohtona de arta.Un numar de 27 de lucrari ale lui Nicolae Tonitza au fost vandute anul acesta dintr-un total 36 scoase la vanzare. Pretul cu care s-au dat aceste lucrari a fost de 655.569 de euro. La Artmark, tabloul "Tataroaica privind marea" a fost adjudecat contra sumei de 210.000 de euro in sesiunea de vanzari din iarna.Citeste mai departe despre " Grigorescu a fost cel mai bine vandut pictor roman in 2018: Ce alti artisti au mai avut vanzari record " pe Ziare.com