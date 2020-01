Numeroase publicatii de specialitate au indicat 2022 ca anul in care responsabilii HBO vor lansa acest prequel, desi nu au putut oferi mai multe detalii, relateaza EFE."Echipa s-a reunit pentru a pune la punct povestea. Presupun ca va fi difuzat in anul 2022", a declarat Bloys revistei Variety."House of the Dragon" va fi primul serial derivat (spin-off) din "Game of Thrones" si se va axa asupra Casei Targaryen si asupra unor intamplari petrecute cu 300 de ani inainte de povestirea originala. Aceasta noua productie a fost creata de George R.R. Martin, autorul romanelor fantasy pe care se bazeaza "Game of Thrones", si de Ryan Condal, creatorul serialului "Colony".In urma cu cateva luni, HBO a anulat planurile cu privire la un alt serial derivat din "Game of Thrones", in care ar fi jucat Naomi Watts, dupa ce episodul-pilot nu i-a convins pe responsabilii postului sa continue productia intr-un eventual serial.In cazul "House of the Dragon", canalul a decis sa dea direct unda verde serialului fara sa mai fie nevoie de un episod-pilot."House of the Dragon" este unul dintre cele patru spin-off-uri ale serialului "Game of Thrones" aflate inca in faza de pre-productie, iar directorul postului a precizat ca acest prequel este "prioritar" pentru HBO. ...citeste mai departe despre " HBO a stabilit premiera unui spin-off la ''Game of Thrones'' " pe Ziare.com