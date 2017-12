Iata care sunt cele mai de succes filme aparute in 2017. Tu le-ai vazut?

In acest an au fost lansate 719 filme, potrivit Box Office Mojo. Mai multe au fost doar anul trecut - 736. Astfel, s-au adunat incasari de aproape 11 miliarde de dolari, prag depasit doar in 2015 si 2016. Pretul mediu al unui bilet a fost de 8,93 de dolari, in crestere constanta de peste 20 de ani.Sa aruncam o privire asupra filmelor care au avut cele mai mari incasari in 2017:Pe primul loc este Beauty and the Beast, mult asteptata ecranizare a povestii cu acelasi nume. Daca animatia din 1991 a reusit sa adune 425 de milioane de dolari la acea vreme, versiunea din 2017 cu Emma Watson, Luke Evans, Kevin Kline si vocile lui Ian McKellen, Ewan McGregor, Stanley Tucci si Emma Thompson a strans 1,26 miliarde de dolari, informeaza Box Office Mojo.Cu aceasta suma, filmul se claseaza pe locul 10 all-time si pe locul 8 privind incasarile doar in Statele Unite (504 milioane de dolari).Citeste si: Controversatul film "Frumoasa si Bestia" bate recorduri in box office chiar de la lansarePe locul doi este The Fate of the Furious, al optulea film din seria "Fast and Furious". Cu 1,23 de miliarde de dolari, filmul ocupa locul 11 all-time si locul 6 in ce priveste incasarile avute doar in afara SUA, cu peste un miliard de dolari. Doar sase filme au reusit in istorie sa treaca de acest prag. In plus, pelicula a reusit sa stabileasca un nou record - cele mai mari incasari in weekendul de deschidere, de 542 de milioane de dolari. Pe langa cunoscutii actori care apar si in ecranizari precedente, aici am putut-o vedea si pe Charlize Theron.Citeste si: Ultimul "Fast & Furious" doboara toate recordurile la incasariPe locul trei se afla Despicable Me 3, care face parte din una dintre cele mai indragite serii animate din toate timpurile. Fanii i-au putut revedea pe Gru si pe fetele lui adoptive, Margo, Edith si Agnes, dar si pe celebrii minioni. Filmul a avut incasari de putin peste un miliard de dolari.O mentiune speciala trebuie facuta pentru al optulea film dintr-o alta serie antologica, Star Wars, The Last Jedi. In doar doua saptamani de la lansare, a reusit sa adune 934 de milioane de dolari, astfel ca este foarte posibil ca pe 1 ianuarie sa se raporteze deja incasari de peste un miliard de dolari. In plus, avand in vedere succesul f ...citeste mai departe despre " Iata care sunt cele mai de succes filme aparute in 2017. Tu le-ai vazut? " pe Ziare.com