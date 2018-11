Este vorba despre castelul din Roccascalegna, Italia, care poate fi inchiriat pentru nunti, cocktailuri, aniversari sau alte evenimente pentru un pret de 100 de dolari, conform CNN.Totul face parte din planul primarului din localitate, Domenico Giangiordano, care spera ca in acest fel sa atraga turisti."Este un pret foarte mic", a spus Giangiordano. Edilul a precizat ca scopul sau nu este de a strange bani strict din inchirierea castelului, ci de a folosi acest loc unic pentru a revigora economia locala prin atragerea turistilor."Castelul, abandonat de-a lungul timpului, a fost o ruina in care au dormit caini si oi. Priviti-l acum, este o bijuterie", a adaugat primarul.Cunoscut ca si Castelul din Cer, locatia are 700 de metri patrati, dispune de o capela pentru nunti, dar si de un turn unde pot fi organizate cocktailuri.In ciuda frumusetii, Roccascalegna nu a atras prea multi turisti in ultima vreme si nici nu exista prea multe baruri sau pensiuni prin zona. Dar zona merita vizitata. In plus, la castel se poate ajunge doar pe jos, ceea ce face ca locul sa fie si mai interesant. Nu exista drumuri pana la castel, iar turistii trebuie sa isi lase masinile la intrarea in sat.A fairytale Italian castle wedding for $100? It's on offer in Roccascalegna https://t.co/ANHNDSbNIk via @CNNTravel pic.twitter.com/MhbC761xbN- CNN International (@cnni) 13 noiembrie 2018A.G. ...citeste mai departe despre " Iata cum poti inchiria cu doar 100 de dolari un castel ca in basme din Italia " pe Ziare.com