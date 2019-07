In acest weekend se anunta peste 35.000 de oameni la Palatul Parlamentului - Wine and Street Food Festival

STREET FOODTOP 50 FOOD TRUCK-uri din ROMANIA - rezultatul unei jurizari extrem de exigente din ultimele luni, care a presupus analiza atenta si selectia extrem de riguroasa a celor mai bune food truck-uri din peste 300 inscrise in concurs... Just take a look!Organizatorii aduc in premiera urmatoarele Food Truck-uri:Butoiul cu inghetata, Cheese Up, Gastro - Street Food & More, Gelato Mio, Rocca by the Jar, Sugubat, Steak me Home, Supa Dupa, Wing Eat, Tuk Tuk Truck Burgers, Suzette, Mixology, Camionetta, Fishnet, Flameburgers by Meat Busters, Arome Healthy Bar, Dulcegaria, Kohones, Senzatii Dulci si Limonada lui Iulian.In acelasi timp, vor reveni gratie succesului de care s-au bucurat si asteptarilor exprimate de catre vizitatori: Moritz Eis, Simbio pe Roti, Taqueria, Flying Pig, Za German Wurstwagen, Vanilla Elephant, Winetruck Vinexpert, Umami, Texas Brothers BBQ, Smokin' Pig, Satisfry, Prosecco Van, Nache's, Meat Busters, La Finca, Lazy Duck, I, Bubble Waffle, Gattini Pasta, Frizzante Ride, Duma's Van, Delicii pe Roti, Drunken Squid, Coffee 4 Friends, Mr. Cannoli, Crepes Charmees, Cot Cot pe Roti, Cubano, Baz Bistro, Bao Van, Arrosticini, Switchmorn si ZeCaffe.Lor li se vor alatura cateva lansari de meniuri si truck-uri: cele mai noi frigarui de pui si bacon, tagliatelle cu sos de trufe, din preparate proaspete, inghetata 100% naturala, gluten free, menta cu piper, caramel sarat sau mango indian, singurul Piaggio Ape, castigator al Best Drink in 2017, vata de zahar cu personaje hazlii, flori multicolore si curcubee fascinante, sorbet Prosecco, sorbet para coapta in vin sau baklava inghetata, limonada fara coloranti si arome artificiale, energizant natural cu putine calorii, vafe proaspete preparate dupa o reteta secreta, burger de vita cu sos de trufe si hribi, fusion cu ingrediente americane, mexicane si coreene, ribs bine marinate in stil Western, inclusiv snitel de porc in stil Texan, Nitro Brew Coffee, cafea proaspat prajita, infuzata la rece si efervescenta, servita cu gheata si menta + Chicory, o bautura din cereale prajite, recomandata copiilor, pizza vegetariana si fara lactoza etc.VINVinul este la acasa la Palatul Parlamentului, degusti din peste 500 de sortimente si pleci acasa cu o sticla de vin, la alegere, daca te numeri pr ...citeste mai departe despre " In acest weekend se anunta peste 35.000 de oameni la Palatul Parlamentului - Wine and Street Food Festival " pe Ziare.com