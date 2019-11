Inbagaj.ro a lansat in Romania in premiera bagaje cu ampreta digitala X-RAY de la producatorul german TITAN

Cheia pierduta, combinatia de numere uitata? - cu TITAN X-RAY PRO, astfel de probleme la deschiderea bagajelor sunt de domeniul trecutului: ca unic importator al producatorului german, Inbagaj.ro lanseaza in premiera o valiza cu amprenta digitala integrata pentru deblocarea incuietorii.Pentru deblocarea X-RAY PRO, turistul isi poate salva amprenta personala si poate deschide valiza pur si simplu punand degetul pe ea. Ca si intreaga serie X-RAY, X-RAY PRO impresioneaza prin carcasa robusta, atentia la detalii si manopera de inalta calitate.Design-ul inconfundabil, greutate minima si originea "Made in Germany" convinge de-a lungul intregii game de produse. X-RAY este prelucrat la standarde de inalta calitate, iar prin utilizarea materialelor inovative ultrausoare, utilizate doar pentru gama X-RAY rezultatul este unic, un bagaj ultrausor - chiar si cu un volum maxim de haine.TITAN este unul dintre cei mai importanti producatori de trolere din Europa, fiind lider necontest al pietei de trolere din Germania. Cu o gama variata de produse care atrag cu caracteristicile lor inteligente designul unic si preturile atractive, TITAN este accesibil acum in Romania.Inbagaj.ro, liderul local al pietei de bagaje si accesorii de calatorie se afla in continua expansiune, la fel si gamele de produse pe care le comercializeaza, la cele mai avantajoase preturi.Magazinul pasionatilor de calatorii ofera clientilor o gama variata de produse de la cele mai renumite branduri din domeniu: trolere, genti de voiaj, electronice, gadgeturi, accesorii si cadouri pentru pasionatii de calatorii.Pentru mai multe detalii accesati Inbagaj.ro