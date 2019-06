Intarzierile si anularile zborurilor charter spre Egipt si Turcia au afectat deja 500 de romani. Ce drepturi au calatorii

Doar in ultimele doua saptamani au fost inregistrate 4 zboruri cu probleme (fie anulari, fie intarzieri de peste 4 ore), un zbor cu plecare de pe Aeroportul International Henri Coanda, un zbor cu plecare din Iasi si un zbor cu plecare din Cluj.De cele mai multe ori, turistii constata de abia la aeroport ca zborul le este intarziat sau anulat.Fiind vorba despre companii mai mici, cu doar cateva aeronave, orice intarziere sau defectiune se traduce printr-un efect inlantuit de intarzieri si turisti afectati."Vorbim despre firme care au doar cateva aeronave, in unele cazuri chiar si una singura, motiv pentru care orice intarziere sau defectiune poate fi recuperata cu dificultate. Comunicarea cu pasagerii este defectuoasa iar acestia constata la aeroport ca zborul este intarziat sau chiar anulat. Saptamana trecuta am avut linia telefonica ocupata in permanenta cu apeluri primite de la turisti nemultumiti de modul in care companii precum Air Bucharest, Onur Air sau Fly Egipt au tratat problema zborurilor intarziate" a declarat Cees Werff, director general FlightClaim.ro.In functie de durata intarzierii, pasagerii sunt eligibili la compensatii intre 250 si 600 de euro/persoana, plus alte cheltuieli.Pentru intarzieri de minim 3 ore, anulari sau refuz la imbarcare in cazul plecarilor din Romania sau al companiilor aeriene inregistrate in Uniunea Europeana, pasagerii sunt indreptatiti sa primeasca intre 250 si 600 de euro/persoana, plus alte cheltuieli.De la 1 Mai si pana in prezent au fost inregistrate aproape 90 de zboruri intarziate sau anulate, operate de companiile de linie.Lider de top este Wizz Air, cu 27 de zboruri cu probleme, urmat indeaproape de Tarom cu 23 de zboruri.Destinatiile care inregistreaza cel mai des intarzieri sunt: Londra, Frankfurt, Roma, Munchen, dar si destinatii interne precum Cluj, Iasi si Timisoara. FlightClaimEU.com este o companie specializata in asistarea pasagerilor cu zboruri intarziate, anulari sau overbooking pentru a obtine compensatiile legale de la companiile aeriene.Compania este prezenta pe piata europeana de 2 ani si in Romania de 1 an.FlightClaim.ro a obtinut pana acum compensatii pentru peste 20.000 de pasageri din intreaga Europa si pentru peste 5.000 de pasageri din Romania, fara niciun cost initial pentru pasagerii afectati.