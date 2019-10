Interpretul temutului Night King din Game of Thrones vine la Transylvania Comic Con

Actorul Vladimir Furdik l-a portretizat pe cel care anunta o domnie a inghetului vesnic incepand cu sezonul al saselea, tinand cu sufletul la gura milioane de fani din intreaga lume in privinta deznodamantului.Cel de-al treilea episod al ultimului sezon in care aflam soarta finala a Regelui Noptii a fost cel mai intunecat din punct de vedere cinematografic, a avut parte de o batalie de proportii epice si de rasturnari de situatie care au generat dezbateri aprigi intre fani.Inainte de a deveni cunoscut la nivel global gratie rolului din Game of Thrones, actorul de origine slovaca s-a remarcat datorita cascadoriilor realizate pentru filme cu incasari uriase precum The Huntsman: Winter's War (2016), Exodus: Gods and Kings (2014), Thor: The Dark World (2013), Skyfall (2012) si multe altele.Primul sau contact cu lumea filmului a avut loc in 1990 in pelicula Cei trei muschetari, avandu-i in rolurile principale pe Charlie Sheen si Kiefer Sutherland. Cariera sa cuprinde si roluri secundare in Prometheus sau Sherlock Holmes: A Game of Shadows.Mai mult decat atat, Furdik a fost dublura lui Channing Tatum in The Eagle, a lui Nicholas Cage in The Season of the Witch sau a lui Tom Hiddleston in War Horse.Vladimir Furdik il inlocuieste pe Roger Ashton-Griffith (Mace Tyrell din Game of Thrones) care a fost nevoit sa anuleze prezenta la eveniment din cauza reprogramarii unor filmari pentru care era angajat.Lista completa a actorilor prezenti la Transylvania Comic Con ii mai cuprinde pe Alexander Ludwig (Bjorn, personaj principal in serialul fenomen Vikings), Manu Bennet (Deathstroke din Arrow, Crixus din Spartacus, Azog din The Hobbit), David Nykl (Radek Zelenka din Stargate Atlantis sau Anatoli Knyazev - KGBeast din Arrow), Rick Cosnett (Wes Maxfield din The Vampire Diaries si Eddie Thawne din The Flash) si Kevin McNally (Master Gibbs, mana dreapta a capitanului Jack Sparrow din Pirates of the Caribbean).Inca de la prima editie, Transylvania Comic Con isi propune sa devina un reper al evenimentelor de acest gen in regiune, alaturi de East European Comic Con, cel mai amplu eveniment in acest moment din centrul si estul Europei.In weekendul 18-20 octombrie, ...citeste mai departe despre " Interpretul temutului Night King din Game of Thrones vine la Transylvania Comic Con " pe Ziare.com