Iohannis e plecat in vacanta in Germania si Tenerife

O romanca stabilita in Tenerife de mai multi ani, Adina Mihaela Chiru, a scris pe grupul de Facebook "Romani in Tenerife" ca presedintele Iohannis poate fi vazut, alaturi de sotia sa, in celebra destinatie de vacanta."Dragi prieteni, daca vreti sa il vedeti pe domnul presedinte al Romaniei este in vacanta in Tenerife cu scumpa lui sotie. Este cazat la hotel Abama, dupa cum stiti un hotel de 5 stele", a scris Chiru."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, se afla in perioada 3-10 februarie a.c. intr-o vizita privata in Republica Federala Germania si Regatul Spaniei", potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale la solicitarea Mediafax.Seful statului a fost surprins si la Munchen, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, zilele trecute, acestia avand mai multe sacose de cumparaturi.