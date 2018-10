Administratorii si aparatorii parcului au nevoie de voluntari pentru a le fi alaturi in actiunile de paza si protectie, de igienizare a spatiului, de monitorizare a speciilor de pasari si animale, dar si pentru implicarea in actiuni educative. Asa ca lanseaza programul "Fii Ranger Urban!".Ranger Urban este denumirea oficiala si statutul pe care il capata orice voluntar care se implica in actiunile desfasurate de Asociatia Parcul Natural Vacaresti, conform unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Iata ce vei face daca te vei inscrie in program:- Actiuni de paza si protectie-patrulari- Actiuni de igienizare, toaletare, consolidare poteci si infrastructura- Actiuni de monitorizare si conservare a biodiversitatii- Actiuni educative, ghidaj, observatii ornitologice.Pentru a ajunge Ranger urban completeaza formularul de inscriere de pe website-ul Parcului Natural Vacaresti, accesand http://parcnaturalvacaresti.ro/fii-ranger-urban. Apoi, vei intra in procesul de selectie a voluntarilor, urmand sa fii anuntat in maximum 10 zile daca ai fost acceptat in program. Ghidul Rangerului Urban poate fi descarcat de aici."Parcul Natural Vacaresti a fost infiintat prin grija rangerilor urbani. Oameni care, pe langa faptul ca iubesc natura, au ales sa se implice intr-un proiect de interes public. Sunt oamenii care treptat iau in stapanire orasul si care aleg sa se implice in rezolvarea problemelor care depasesc orizontul lor de comfort.Prin acest proiect, rangerul urban isi primeste in Parcul Natural Vacaresti spatiul de actiune, de implicare si de experimente. Invitam pe toti cei care se regasesc in profilul descris sa ni se alature", afirma Dan Barbulescu, membru fondator la Asociatia Parcul Natural Vacaresti.Programul este lansat de Asociatia Parcul Natural Vacaresti impreuna cu Banca Transilvania A.G. ...citeste mai departe despre " Iubesti natura si vrei sa o protejezi? Acum poti fi Ranger urban. Iata ce trebuie sa faci " pe Ziare.com