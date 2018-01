Criticile lui Jodie Foster s-au indreptat spre filmele cu bugete uriase ale studiourilor americane, declarand pentru revista Radio Times ca acestea ar putea insemna sfarsitul pentru Hollywood prin modul in care modeleaza asteptarile publicului."Sa mergi la film a devenit un fel de parc tematic", a declarat ea revistei, potrivit The Telegraph. "Faptul ca studiourile realizeaza continut prost pentru a placea maselor si actionarilor este ca metoda de fracturare hidraulica - obtii cel mai mare profit acum dar distrugi Pamantul", a adaugat ea."Acest lucru distruge obiceiurile cinematografice ale populatiei americane si in cele din urma ale restului lumii. Nu vreau sa fac filme de 200 de milioane de dolari despre supereroi", a subliniat ea.Foster a afirmat ca, daca ar fi sa regizeze un film cu supereroi, ar trebui sa fie unul cu o poveste convingatoare si un personaj in centrul sau. In loc sa fie un film de actiune prost gandit, ar trebui sa fie despre un personaj "cu o psihologie cu adevarat complexa".Actrita laureata a premiului Oscar s-a orientat spre regie in ultimii ani, regizand recent un episod al antologiei de science-fiction de pe Netflix "Black Mirror".In interviu, Jodie Foster a vorbit despre o lipsa de respect pentru regizori a Hollywoodului, care accepta numai personalitati "de neatins" ca Steven Spielberg sau Clint Eastwood. ...citeste mai departe despre " Jodie Foster critica filmele cu supereroi de la Hollywood: Studiourile realizeaza continut prost pentru a placea maselor si actionarilor " pe Ziare.com