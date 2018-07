Potrivit organizatorilor, cea de-a treia zi a a Festivalului Neversea s-a incheiat la rasaritul soarelui cu show-ul lui Armin van Buuren. Artistul a respectat traditia de la festivalul Untold si a stat pe scena principala Neversea, alaturi de cei peste 58.000 de participanti, aproape cinci ore.In momentul in care a urcat pe scena, Armin van Buuren a afirmat ca in Romania se simte ca acasa."Vin in Romania din 2003 si intr-adevar am creat o legatura speciala cu publicul de aici. Pot sa spun ca ma simt acasa cand ajung in Romania si de fiecare data ma intorc cu mare, mare drag aici. As veni si gratis doar sa simt caldura publicului de aici", a declarat Armin van Buuren.Un alt artist asteptat in cea de-a treia seara a festivalului Neversea a fost John Newman."Oamenii sunt minunati in Romania. Revin de fiecare data cu mare placere pentru ca publicul aici are o energie aparte, pe care am simtit-o din prima clipa. Abia astept sa revin", a afirmat Newman.Un spectacol plin de energie si culoare au avut si cei doi DJ olandezi, Sunnery James & Ryan Marciano care au fost impresionati de public, dar si de plaja Neversea, comparand-o cu Miami Beach.Debutul zilei cu numarul trei a fost facut de pe scena principala de Alex Parker, urmat de trupa Carla's Dream, The Him, John Newman, Tujamo, Sunnery James & Ryan Marciano si s-a incheiat cu show-ul lui Armin van Buuren.Pe celelalte scene au concertat peste 30 de alti artisti printre care Premiesku, Priku, AME DJ, Macanache, Parazitii, Dope D.O.D, Chase & Status, Jan Blomquist, Viken Arman si multi altii.Festivalul Neversea are loc intre 5-8 iulie pe plaja Modern din Constanta. ...citeste mai departe despre " La Neversea au fost peste 58.000 de oameni in ziua a treia. Armin van Buuren spune ca ar veni aici si gratis " pe Ziare.com