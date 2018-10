Legea bacsisului in lume. Iata regulile pe care trebuie sa le stii daca esti genul care calatoreste. Unde e considerat o insulta

Asta pentru ca exista tari unde este inimaginabil sa nu lasi bacsis si altele unde e o ofensa sa procedezi astfel, dupa cum arata BBC.Dar de unde a pornit notiunea de bacsis? Conform sursei, chiar de la britanici, in secolul XVII. Initial, era o practica a aristocratilor, care obisnuiau sa ofere mici cadouri celor din clasele inferioare.SUAIn SUA, bacsisul a ajuns importat din Europa, in secolul XIX, adus fiind de bogatasii americani recent intorsi din vizita. Tema bacsisului e una amplu dezbatuta si in prezent in America, existand atat pareri pentru, cat si contra.Insa bacsisul a fost adoptat, iar numai in 2007 se estimeaza ca 42 de miliarde de dolari au ajuns doar la angajatii din restaurante.ChinaIn China, insa, la fel ca in multe alte tari asiatice, nu exista aceasta cultura, a "atentiilor". De altfel, timp de zeci de ani bacsisurile au fost interzise, considerandu-se ca sunt un gen de mita.Nu se lasa bacsis la restaurant decat in situatia in care e vorba de localuri destinate clar turistilor straini. La hotel se lasa "atentii" doar daca sunt frecventate de straini (si doar celor care cara bagajele).JaponiaIn Japonia, "atentiile" sunt acceptate doar in anumite situatii: nunti, inmormantari si alte astfel de evenimente speciale. Altfel, se poate intampla ca "beneficiarul" sa se simta chiar jignit, insultat de-a dreptul.Aici e impamantenita ideea ca serviciile trebuie sa fie cele ideale de la bun inceput. Chiar si atunci cand sunt acceptate "atentiile", exista un protocol care trebuie urmat - banii sunt pusi in plic si reprezinta o forma de multumire si respect.Pesonalul din hotel este intotdeauna scolit sa refuze politicos bacsisul.FrantaIn Franta, bacsisul este inclus prin lege in nota de plata inca din 1955. Totusi, nu e neobisnuit sa se lase si chelnerului, de exemplu, ceva.Practica e insa tot mai rar intalnita in randul celor tineri. Un sondaj din 2014 arata ca 15% dintre francezi nu dau niciodata bacsis, un numar dublu fata de anul anterior.Africa de SudIn Africa de Sud bacsisul se refera, de obicei, la banii lasati dupa ce ti-ai parcat masina. Intr-o tara cu un somaj atat de mare - 25% - foarte multi cetateni se ofera sa ajute soferii sa gaseasca un loc de parcare si c ...citeste mai departe despre " Legea bacsisului in lume. Iata regulile pe care trebuie sa le stii daca esti genul care calatoreste. Unde e considerat o insulta " pe Ziare.com