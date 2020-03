LIVE in izolare cu Florescu - Fernandez & Friends: Concert online transmis din Sibiu

Recitalul realizat in parteneriat cu Livestream Romania si Forumul German Sibiu este programat joi, 26 martie, de la ora 18:00 si poate fi urmarit pe LivestreamRomania.ro.Rafaela Fernandez Samodaiev (vioara), Karina Fernandez Samodaiev (pian), Makcim Fernandez Samodaiev (violoncel) si Monica Florescu (pian) interpreteaza integrala sonatelor de Ludwig van Beethoven intr-o serie de concerte online transmise live pe parcursul saptamanilor viitoare."Nevoia de muzica este profund umana si continua sa ne lege chiar si in plina pandemie. Realitatea aceasta ni s-a confirmat inclusiv cu ocazia concertului online de saptamana trecuta, cand am avut peste 500 de oameni care ne-au urmarit live, mult mai multi decat ar fi incaput fizic in Sala Oglinzilor. Desi este straniu sentimentul de a canta pentru un public pe care nu il vedem, ne emotioneaza sa stim ca ne-au ascultat si persoane varstnice, de exemplu, care altfel nu s-ar fi putut deplasa la concertul nostru", spune pianista Monica Florescu.Peste 500 de persoane au fost prezente in spatiul virtual la primul concert online din seria "Odae cum Harmoniis".Program:● Yuri Leonovich - "Doina";● Victor Kalinnikov - "Doua miniaturi";● Eduardo Mezzacappo - "Bolero";● Ludwig van Beethoven - Sonata pentru violoncel si pian in sol minor, op. 5, nr. 2.Stagiunea "Florescu - Fernandez and Friends"Pasiunea pentru muzica sta la baza stagiunii "Florescu - Fernandez & Friends", un proiect independent si unic in Sibiu, cu concerte "full house" in fiecare luna.Stagiunea a inceput in 2015 la initiativa violoncelistului Makcim Fernandez Samodaiev (Cuba) si a pianistei Monica Florescu (Romania), stabiliti la Sibiu dupa ce timp de mai multi ani au studiat, locuit si concertat in diferite tari din Europa si in Mexic.Pentru ca Sibiul se bucura de un public cunoscator si avid de muzica clasica, stagiunea camerala "Florescu - Fernandez & Friends" propune o serie de concerte lunare, unde invitati sunt muzicieni cunoscuti din Romania, dar si din afara tarii, precum violonistul sud-coreean Edwin Kim, pianista Ana Kavalerova, violistul Razvan Popovici si altii.Concertele stagiunii au si o dimensiune educativa, fiecare lucrare interpretata fiind introdusa de scurte explicatii si ...citeste mai departe despre " LIVE in izolare cu Florescu - Fernandez & Friends: Concert online transmis din Sibiu " pe Ziare.com