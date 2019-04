Lord of The Dance - Dangerous Games, show incendiar al dansatorilor irlandezi la Bucuresti

Impresionanta productie artistica realizata de coregraful si dansatorul Michael Flatley, pe muzica compozitorului Gerard Fahy, garanteaza audientei peste doua ore de muzica si dans la superlativ. Creatorul acestui spectacol, dansatorul si coregraful Michael Flatley, a devenit legenda prin performantele inregistrate: "cel mai rapid dansator de step" (35 de pasi de step pe secunda), premiul Guiness Book pentru "Cele mai rapide picioare din lume", si titlul pentru "Cel mai bine platit dansator".Sincronizarea tuturor dansatorilor LORD OF THE DANCE este perfecta atat din punct de vedere al prezentei si miscarii scenice, cat si al sunetelor sacadate produse de pantofii de dans asemeni celor de step. Un tot unitar care copleseste publicul cu energia pozitiva si cu bucuria de a exprima o stare de bine prin intermediul dansului.Indiferent de varsta, sex sau cultura, oamenii adora show-ul irlandezilor, acest lucru fiind dovedit de reprezentatiile sold-out care au doborat orice record de box-office. Insusi Michael Flatley afirma - "oricine care are intre 5 si 95 de ani poate sa vina la acest show..."Spectaculoasa punere in scena, aduce in prim plan lupta dintre fortele Binelui si cele ale Raului prin intermediul dansului si al tehnologiei de ultima generatie. LORD OF THE DANCE - DANGEROUS GAMES, este un spectacol eclectic desavarsit, ce cuprinde elemente de coregrafie cu un grad ridicat de dificultate, costume noi si decoruri fascinante. Noul concept al spectacolului include, de asemenea, un ecran gigantic care acopera integral latimea scenei, proiectii holografice 3D, efecte speciale de lumini si lasere, roboti dansatori, acrobati de talie mondiala si muzica live.In urmatoarea perioada, faimosii dansatori irlandezi ii vor imbratisa si ii vor purta pe spectatorii din Grecia, Bulgaria, Romania, Ungaria, Estonia, Lituania, Polonia, Ucraina, Belarus si Rusia, in calatoria de neuitat a show-ului DANGEROUS GAMES, acest univers de poveste, plin de pasiune, dragoste si pericol!Biletele pot fi achizitionate la preturi ce variaza in functie de categoria de loc, atat in format electronic pe Iabilet.ro cat si in forma fizica la: Magazinele Flanco, Metrou Unirii ...citeste mai departe despre " Lord of The Dance - Dangerous Games, show incendiar al dansatorilor irlandezi la Bucuresti " pe Ziare.com