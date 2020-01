Maria, Regina Romaniei, inca poate fi vazut la cinema - programul pana pe 9 ianuarie

Productia Abis Studio prezinta rolul decisiv pe care Regina Maria l-a avut in salvarea granitelor Romaniei, in 1919, la Conferinta de pace de la Paris.Realizat dupa ideea lui Brigitte Drodtloff, alaturi de coscenarista Maria-Denise Theodoru, scenariul a fost adaptat pentru marele ecran de Ioana Manea, alaturi de regizorul Alexis Sweet Cahill."In esenta, acest film este povestea unei femei hotarate ce devine eroina unei intregi natii. Amploarea productiei a fost extraordinara, iar printre membrii echipei a existat un sentiment profund ca pasim pe terenuri noi, poate nu din punct de vedere cinematografic, dar cu siguranta din punct de vedere al emotiei ce se transmite atunci cand tu esti cel care relateaza o parte din trecutul Romaniei. Si nu o parte oarecare, ci una atat de mult timp ascunsa si evitata", explica regizorul Alexis Sweet Cahill.Din distributie fac parte actori romani, francezi si englezi: Roxana Lupu (Regina Maria), Daniel Plier (Regele Ferdinand), Anghel Damian (Printul Carol al II-lea), Adrian Titieni (Ion I.C. Bratianu), Emil Mandanac (Printul Stirbey), Ronald Chenery (Georges Clemenceau), Philippe Caroit (Contele de Saint-Aulaire), Richard Elfyn (Lloyd George), Patrick Drury (Woodrow Wilson).Filmarile au avut loc in Romania si in Franta si au pus in valoare locuri autentice, precum Palatul Cotroceni, Castelul Peles, Quai d'Orsay din Paris.Filmul "Maria, Regina Romaniei", a carui premiera a avut loc pe 8 noiembrie si care inca ruleaza in cinematografele din tara, poata fi vazut si de romanii de peste hotare prin intermediul unei platforme online.BUCURESTICinema City AFI CotroceniMiercuri, Joi: 17:00Vineri, Luni, Marti: 18:40Cinema City Sun PlazaVineri - Joi: 13:20Cinema EuropaMarti: 15:15Cinema UnionDuminica: 15:30Cinema Muzeul Taranului - Studio H. BerneaSambata: 20:15Cinema Elvire PopescoDuminica: 13:00BISTRITACentrul Cultural Dacia Sambata: 20:10Duminica: 18:20CRAIOVACinema Inspire MercurVineri, Luni - Joi: 17:20Sambata, Duminica: 15:35PITESTICinema TrivaleVineri, Luni, Marti: 18:20Sambata, Duminica: 18:05PLOIESTICinema City Shopping CityVineri, Sambata, ...citeste mai departe despre " Maria, Regina Romaniei, inca poate fi vazut la cinema - programul pana pe 9 ianuarie " pe Ziare.com