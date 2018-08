Ministrul Turismului: Presa n-ar mai trebui sa popularizeze cazurile care incalca drepturile oamenilor aflati in vacanta

In timpul conferintei in care si-a prezentat bilantul activitatii pe ultimele 6 luni, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat ca prefera sa-i indrume pe calea dreapta pe furnzorii de servicii din domeniu decat sa-i sanctioneze."Sanctiunile date - desi n-as fi vrut sa vorbesc despre asta aici - au fost in valoare de 600.000 de lei. Vorbim si despre 307 avertismente, despre 194 de notificari si despre 12 certificate de clasificare si 19 licente retrase.Am tinut mult ca echipele de control sa nu aplice sanctiuni decat acolo unde situatia era foarte grava. Scopul nostru nu e sa-i inchidem pe acesti furnizori de servicii, ci sa-i indrumam pentru ca ei sa le acorde servicii normale si legale turistilor", a declarat Bogdan Trif.Ministrul Turismului a mai spus, cu aceeasi ocazie, ca nici presa n-ar trebui sa mai insiste atat de mult pe cazurile in care furnizorii de servicii din turism incalca legea, pentru a nu-i speria pe oamenii care vor sa isi petreaca vacanta in Romania."Recomand tuturor - inclusiv presei - sa nu promoveze doar lucrurile negative. Sigur, atunci cand identificam o societate care nu respecta legea, ea trebuie sanctionata fara doar si poate. Dar nu trebuie promovata si aratata la televizor pentru ca...Va dau exemple concrete. Am prieteni care spun ca pe litoralul Marii Negre se intampla doar lucruri urate, mancarea este foarte rea, lucrurile nu sunt ok... In momentul in care imi aleg vacanta, n-o sa ma duc intr-o zona in care lucrurile nu functioneaza.Si, de aceea, va rog ca atunci cand intalniti astfel de cazuri, ele sa nu fie generalizate, la nivel de statiune. Sau cand este un lucru negativ, sa promovati unul doua exemple pozitive din aceeasi zona, pentru ca chiar avem hoteluri si restaurante extraordinare inclusiv pe litoralul Marii Negre.Stiu ca negativul vinde si pozitivul nu, dar ati face un mare bine turismului din Romania macar sa aratati si lucrurile bune", si-a incheiat Bogdan Trif seria de recomandari catre jurnalisti. ...citeste mai departe despre " Ministrul Turismului: Presa n-ar mai trebui sa popularizeze cazurile care incalca drepturile oamenilor aflati in vacanta " pe Ziare.com