Muntii Apuseni, inclusi de CNN in lista celor mai frumoase 20 de locuri din Europa

"Muntii Apuseni sunt cel mai bine pastrat secret din Europa de Est", potrivit publicatiei."Acesti munti sunt izolati, cu paduri stravechi si pesteri de calcar care duc spre rauri subterane la fiecare pas.Timpul sta in loc aici, cu prea putine lucruri de facut in afara de a respira aerul incarcat de miros de pin si a admira salbaticia din jur. Lupii se plimba liberi printre copaci, in timp ce acvile planeaza deasupra", mai scriu jurnalistii de la CNN.Alte locatii de vis incluse pe lista:Lacul Inari, FinlandaInsulele Lofoten, NorvegiaUnst, Insulele Shetland, ScotiaZagori, GreciaDealurile din Yorkshire, AngliaValea Loarei, FrantaPicos de Europa, SpaniaAdelboden, ElvetiaHenne Strand, Jutlandul de Vest, DanemarcaPadurea Bavareza, GermaniaParcul National Hoge Veluwe, OlandaUnion Hall, IrlandaBarmouth, Tara GalilorLacul Bohinj, SloveniaInsula Susak, CroatiaParcul National Hortobagy, UngariaParcul National Biaowiea, PoloniaLacul Vattern, SuediaJurkalne, LetoniaVezi si Transfagarasanul apare intr-un top National Geographic, care atrage atentia si asupra capcanelor acestui drum spectaculos