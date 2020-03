Intr-o postare pe Facebook , ea a indicat mai multe muzee care ofera tururi virtuale, dar si spectacole sau plimbari prin natura."Poftim lista spectacolelor transmise live de unteatru in martie https://tinyurl.com/qu8cwb7Poftim lista muzeelor din Romania care au tur virtual https://tinyurl.com/qk4ywetPoftim si o lista cu cateva muzee din alte tari care au tur virtual https://tinyurl.com/tluqjxpPoftim si biserici, ca va vad tristi ca se inchid bisericile https://tinyurl.com/hu9j3lxPoftim si plimbari prin natura https://tinyurl.com/h6b56plEDIT to add: poftim si opera, multumita unui om de treaba care a pus link in comentarii https://tinyurl.com/vn2bl24", se arata in postarea de pe reteaua sociala.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Muzee si spectacole pe care le poti vedea de acasa, in vreme de coronavirus " pe Ziare.com