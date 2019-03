Natalie Portman si Jude Law pe muzica de Sia si Scott Walker in Vox Lux, proiectii in premiera la American Independent Film Festival

Vox Lux, in regia lui Brady Corbet cu Natalie Portman si Jude Law, Mandy, in regia lui Panos Cosmatos cu Nicolas Cage si Andrea Riseborough si The Mountain, de Rick Alverson, cu Jeff Goldblum si Tye Sheridan vor putea fi vazute in premiera in Romania, intre 12 si 18 aprilie, in cadrul editiei a treia a festivalului.Biletele vor fi disponibile in curand pe eventbook.ro si in reteaua Eventbook."S-a nascut o stea a apocalipsei" afirma The New York Times despre Natalie Portman in rolul Celestei din Vox Lux, cel de-al doilea film regizat de Brady Corbet, dupa The Childhood of a Leader care i-a adus la Venetia premiile pentru regie si cel mai bun debut, in 2015.Explorand spectacolul lumii contemporane, regizorul de numai 30 de ani spune povestea fascinanta a ascensiunii unei adolecente americane obisnuite, care devine un pop-star celebru dupa ce este ranita la liceu, intr-un atac terorist.Ghidata de managerul ei bine intentionat (Jude Law), Celeste devine un simbol al cultului celebritatii si al masinariei media, intr-un film despre fortele care ne modeleaza ca indivizi, ca natiuni, ca zei, impregnat de o coloana sonora cu piese originale semnate de Sia si muzica originala scrisa de Scott Walker.Pentru Scott Walker, unul dintre cei mai inovatori si legendari compozitori ai secolului XXI, Vox Lux este a doua colaborare cu Brady Corbet, din pacate fiind si ultimul material compus de Walker.Artistul a murit pe 22 martie 2019, la varsta de 76 de ani, lasand in urma o mostenire pop experimentala imensa. Cantecele Make it Easy on Yourself si The Sun Ain't Gonna Shine sunt hit-urile care au consacrat trioul The Walker Brothers despre care Variety scrie ca "avea un fanclub care il depasea ca numar pe cel al Beatlesilor, la un moment dat".Albumele solo ale lui Walker duc stilul sau poetic intr-un spatiu muzical de avant-garda iar in Vox Lux, compozitiile sunt impregnate de forta muzicala in sincron cu puterea launtrica a Celestei si amploarea globala a notorietatii ei.Pastrand tonul muzical experimental si trecand de la pop la rock, Johann Johannsson compune impreuna cu chitaristul Stephen O'Malley de la Sunn o))), coloana sonora a filmului Mandy, regizat de Panos Cosmatos.Muzica islandezului Johannsson, alaturi de interpretarea lui Nicolas Cage, s ...citeste mai departe despre " Natalie Portman si Jude Law pe muzica de Sia si Scott Walker in Vox Lux, proiectii in premiera la American Independent Film Festival " pe Ziare.com