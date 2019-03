Netflix a anuntat cand va lansa urmatorul proiect interactiv. Telespectatorii il vor ajuta pe Bear Grylls sa supravietuiasca (Video)

Grylls este renumit pentru seria de emisiuni de televiziune "Born Survivor: Bear Grylls", respectiv "Tehnici esentiale de supravietuire" in Romania.Astfel, noua serie produsa de Netflix, fiind interactiva, le va permite spectatorilor sa il ajute pe Grylls in salbaticie. El se va aventura in intreaga lume si va incerca sa supravietuiasca, iar telespectatorii vor putea sa ia decizii in locul lui, in fiecare episod.Noul serial de opt episoade a fost anuntat in cadrul unei conferinte de presa, desfasurata in Los Angeles. Aceasta va fi lansata pe 10 aprilie, potrivit The Verge.Iata si trailer-ul:Intrebata daca telespectatorii il vor putea omori pe Bear Grylls in serie, cum a fost cazul in "Black Mirror: Bandersnatch" - primul film interactiv al Netflix -, Cindy Holland, vicepresedinte al Netflix, a ras si a spus ca nu se asteapta ca aceasta serie sa fie atat de dura cum a fost filmul.Bear Grylls a scris pe contul sau de Twitter ca acest serial este o aventura cum nu a mai avut vreodata si "are nevoie de telespectatori sa se gandeasca bine inainte de a lua o decizie".This is going to be a journey unlike any I've EVER embarked on before. I need YOU to think ahead, choose wisely, and most importantly, never give up. 💪 Check out my instagram story now to see where YOUR adventure begins #YOUvsWILD @netflix #interactive https://t.co/P7xQeRJoI0 pic.twitter.com/qbSFFVVdHm- Bear Grylls (@BearGrylls) March 18, 2019"You vs Wild" va fi a doua productie interactiva lansata de Netflix, dupa ce iarna trecuta a fost lansat filmul "Black Mirror: Bandersnatch".Ce inseamna interactiv?O productie interactiva inseamna ca utilizatorii pot face alegeri pentru personajul principal, in functie de care povestea se va termina intr-un anume fel. Prin urmare, exista mai multe finaluri alternative, ceea ce creste suspansul.Practic, e ca un joc de tipul "Choose your own adventure", in care tu decizi ce se va intampla in momentele-cheie.A.D. ...citeste mai departe despre " Netflix a anuntat cand va lansa urmatorul proiect interactiv. Telespectatorii il vor ajuta pe Bear Grylls sa supravietuiasca (Video) " pe Ziare.com