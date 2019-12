Netflix va inceta sa functioneze pe anumite modele de televizoare smart

Incepand cu 1 decembrie, anumite modele de televizoare smart Samsung si televizoare Roku nu mai pot sa redea continut de pe aplicatia Netflix. Modelele vechi de televizoare Roku: 2050X, 2100X, 2000C, HD Player, SD Player, XR Player si XD Player sunt printre cele ce nu vor mai putea utiliza aplicatia.Televizoarele Samsung ce vor fi aftectate sunt modele din 2010 si 2011. Samsung a facut prima oara anuntul pe site-ul lor pe la inceputul lunii noiembrie, dar a sters curand postarea.Gigantul sustine ca aceste modele mai vechi au anumite limitari tehnice ce nu mai permite aplicatiei sa functioneze, insa nu specifica despre ce modele este exact vorba.In schimb, utilizatorii ale caror televizoare sunt afectate ar fi trebuit sa fie deja anuntati de catre Netflix in momentul in care deschideau aplicatia.De asemenea, sunt afectate si modele mai vechi de televizoare Vizio, in special cele vandute intre 2012 si 2014, tot din cauza limitarilor tehnice.Pentru cei ce se afla in aceasta situatie dar nu vor sa isi achizitioneze un nou televizor, exista multe alte device-uri care, conectate la televizor, suporta aplicatia Netflix si permit in continuare utilizarea ei. Printre acestea se numara Apple TV, Google Chromecast, PS3, PS4, XBOX ONE sau XBOX 360.Pentru cei ce se bucura in continuare de aplicatia de streaming, de la 1 decembrie Netflix face posibila vizionarea mai multor filme, fie mai noi, fie mai vechi, cu tematici diferite.1. The Irishman"The Irishman", unul dintre cele mai asteptate filme ale anului, regizat de Martin Scorsese si poate fi urmarit pe Netflix incepand cu 1 decembrie.In film este vorba despre Frank Sheeran, un veteran al celui de-Al Doilea Razboi Mondial si un fost asasin pentru mafie. Timpul pe care l-a petrecut in Italia in timpul razboiului l-a ajutat sa isi dezvolte abilitatile, iar pentru a se descurca cu banii acesta a acceptat sa fie asasin pentru mafie.Acum, la batranete, Frank, jucat de Robert De Niro, reflecta asupra amintirilor sale ca asasin. In film, alaturi de De Niro, mai joaca si Al Pacino, Joe Pesci si Bobby Cannavale.2. AtlanticsUn alt film nou ce apare pe Netlfix, un adevarat ...citeste mai departe despre " Netflix va inceta sa functioneze pe anumite modele de televizoare smart " pe Ziare.com