Nu ai planuri pentru weekend? Doua zile de concerte si festivaluri in Capitala

A VIII-a editie a Balkanik Festival va debuta vineri, pe scena evenimentului de la Gara Regala Baneasa urmand sa urce Fanfara Tirana meets Transglobal Underground, care va da startul unei petreceri care se va intinde pana pe 9 septembrie, anunta Agerpres.Anul acesta, pe scena festivalului vor mai urca Asaf Avidan, Yasmin Levy, Kroke, Light in Babylon, Manonera, Fanfara de la Valea Mare, Corina Sirghi si Taraful Jean Americanu.Tot pe 7 septembrie, este programat un after party cu piscina, la Younivers Summer Club, alaturi de Fanfara de la Cozmesti, informeaza un comunicat de presa al organizatorilorSambata, publicul ii va cunoaste pe cei de la Light in Babylon, iar Manonera vor pune in scena un show pregatit special pentru festival si inspirat de muzicile lautaresti, muzicile romilor mai recent sedentarizati din Romania, muzicile de tango, flamenco si Turk Halk Muzigi - muzicile de traditie orala din Turcia, cu extensie in Peninsula Balcanica."Mult asteptata Yasmin Levy va incheia seara de sambata cu Ladino (muzica iudeo-spaniola din Spania) si inima arzatoare a flamenco-ului. Sambata, atmosfera de la after party va fi una de litoral romanesc din anii '90, cu Dan Ciotoi si Formatia Generic. Salvamarii vor fi nelipsiti de la cele doua after party-uri, unde publicul se va putea racori in piscina dupa o zi si-o noapte de dans", transmit organizatorii.Duminica, ultima seara de festival ii va apartine lui Asaf Avidan, care isi incepe, la Bucuresti, turneul solo The Study on Falling.Sambata va avea loc editia de noapte a The Color Run 2018, la care vor participa peste 7.000 de oameni care vor alerga cinci kilometri, iar la fiecare kilometru vor trece porti de culoare cu pudra fluorescenta rosie, albastra, portocalie, roz si verde, pudra 100% naturala, pe baza de amidon de porumb.Incepand de joi si pana duminica la Romexpo se desfasoara Bucharest Street Food Carnival. Iata ce concerte vor avea loc vineri seara:Main Stage:Hanu cu Braga (20:45)Subcarpati (21:00)Fratii Grime (22:15)Tent Stage:Fantome (19:00)Cred ca sunt extraterestru (19:45)Argatu' / Mos Martin (23:00)Carousel:Andrei Maxim (17:00)Mischa Blanos (18:00)Forest Stage:Slagariada cu JijiIata concertele de sambata seara:Main Stage:Basska (19:30)Patrice (21:45)Tent Stage:Can't touch this W/ DJ Jiji3 Sud Est (20:00)DJ ...citeste mai departe despre " Nu ai planuri pentru weekend? Doua zile de concerte si festivaluri in Capitala " pe Ziare.com