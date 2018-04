Nu pleci in concediu de 1 mai? Foarte bine! Vei gasi bilete cu 30% mai ieftine pentru sfarsitul lunii

Spre deosebire de 2017, sarbatorile de 1 mai si de Rusalii (27, 28 mai) pica la mai putine zile distanta si, totodata, in timpul saptamanii - intr-o marti si, respectiv, duminica si luni.Mai mult, o alta zi libera - de 1 iunie - le urmeaza indeaproape pe cele de Rusalii, motiv pentru care echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro a analizat cautarile de zbor ale romanilor si dezvaluie care sunt cele mai populare destinatii la inceput si la final de mai.In plus, datele momondo.ro arata cand este mai ieftin sa calatorim catre acestea si care este cea mai aglomerata zi in aeroport in aceasta perioada.De 1 mai si de Rusalii, planurile de pornit la drum si-au facut loc in preocuparea tot mai multor calatori romani anul acesta. Fata de acelasi moment in 2017, exista un interes mai mare din partea acestora pentru calatorii catre destinatii internationale, iar cea mai mare crestere este pentru zborurile cu plecare din Bucuresti, de 74% la inceputul lui mai si de 87% la finalul lunii, comparativ cu aceleasi perioade din anul precedent.Romanii care au cautat oferte de calatorie in perioada 28 aprilie - 2 mai 2018 au avut in vedere marile capitale europene. Cu 34% mai multe cautari anul acesta fata de 2017, Roma este destinatia principala catre care mai multi romani merg in weekendul cu 1 mai.Pe locul doi in topul cautarile efectuate pentru un zbor dus-intors la inceput de mai se afla Amsterdam, cu o crestere insa mai mare (92%) in cautari fata de Roma in 2018. Desi pentru aceeasi perioada a anului trecut, locul al doilea era ocupat de Barcelona, capitala catalana ramane in continuare una dintre principalele puncte de interes pentru calatorii, cu o crestere de 60% anul acesta in cautari, fiind pe locul al treilea in topul destinatiilor pe care romanii le viziteaza in concediul de 1 mai.La finalul lunii mai sunt doua zile nationale libere, de Rusalii, 27 si 28 mai. Mai mult, acestea pica in apropierea zilei nationale de 1 iunie, astfel ca exista o a doua oportunitate pentru romani de a calatori pentru un weekend prelungit sau chiar o saptamana.Echipa momondo.ro a analizat cautarile efectuate de catre calatorii romani in perioada 26 mai - 3 iunie 2018, iar preferintele acestora pentru petrecerea concediului in afara granitelor tarii sunt asemanatoare cu cele pentru 1 mai.Mai multi calatori romani zboara catre Roma si Barcelona, iar top 3 este completat de "orasul luminilor", Paris.Ce se schimba pentru final de mai este mai degraba ordinea destinatiilor in topul preferintelor, astfel ca cea mai cautata este capitala Frantei, in crestere cu 88% in cautari in acest an fata de aceeasi perioada in 2017, fiind urmata de Roma si Barcelona, cu cresteri de 7% si, respectiv, 48% in cautarile din 2018.Cei mai multi calatori romani care vor petrece un weekend prelungit de 1 mai in afara tarii pornesc la drum de sambata, 28 aprilie. Aproximativ 82% dintre ei planuiesc sa calatoreasca in aceasta zi si sa se intoarca pe 1 mai in tara.Pentru concediul de Rusalii, cea mai aglomerata zi in aeroporturile din Romania va fi 26 mai, cand cei mai multi romani au ales zborul catre capitalele europene. Majoritatea dintre acestia revin in tara dupa o saptamana, pe 3 mai.Fie ca au ales o escapada pe taram italian, la Roma, sau pe strazile impanzite de biciclete si case viu colorate ale Amsterdamului; fie plimbarile pe strazile pariziene - la coltul carora restaurantele cu miros proaspat de cafea sau patiserii ademenesc - ori pe cele cu spirite catalane din orasul Barcelona, romanii vor petrece, in medie, trei-patru zile de concediu la destinatie.Cand vine vorba de costurile pentru un zbor dus-intors catre aceste destinatii la inceput de mai, acestea sunt, in medie, intre 130 de euro si 170 de euro.Cu toate acestea, pentru cei care au in plan sa plece catre marile capitale luna urmatoare, dar nu si-au rezervat inca zborul, pot face asta la costuri mai mici la final de mai, de Rusalii."Faptul ca exista un interes din partea a tot mai multor persoane pentru a calatori cu ocazia zilelor nationale libere, chiar si pentru trei-patru zile, este un fapt care ne bucura si ne spune ca romanii acorda o atentie tot mai mare nevoii de a se deconecta de la activitatile cotidiene.Mai mult, ei aleg sa faca asta investind in experiente pe care le vor pastra o viata - explorand, descoperind lumea cu care suntem mai putin familiarizati. Cu atat mai mult acum, cand sunt mai multe zile libere in luna mai, ei pot avea parte de calatorii catre destinatii care promit relaxare si experiente inedite chiar si celor care revin acolo.Pentru cei care nu au reusit sa isi faca planuri de calatorie la inceputul lunii mai, ei au sansa de a reconsidera o vacanta in strainatate si de a-si rezerva concediul la sfarsitul lunii mai ieftin, cand costurile de zbor sunt cu pana la 27% mai ieftine decat la inceput de luna", a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.O calatorie la Roma este usor mai scumpa anul acesta (130 de euro), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, insa ramane cea mai ieftina destinatie din top. Mai mult, zboruri si mai ieftine, cu pana la 27%, catre aceasta destinatie sunt la finalul lunii mai.Parisul este, fara doar si poate, cea mai scumpa destinatie din top, iar anul acesta a devenit o destinatie si mai scumpa la inceput de mai (206 euro), fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cu toate acestea, un zbor catre Paris spre finalul lui mai 2018 poate fi, in medie, cu 15% mai ieftin decat la inceput de luna.Pentru cei care au ales sa isi petreaca weekendul cu 1 mai la Amsterdam, costurile de zbor sunt similare cu cele de anul trecut, in medie de 170 de euro. Diferenta importanta de pret este, insa, pentru rezervarea biletului de calatorie la final de mai, in medie cu 16% mai ieftin decat de 1 mai.O scadere semnificativa a costurilor de zbor in 2018 este pentru orasul Barcelona, de la, in medie, 185 de euro in 2017 la 155 de euro la inceput de mai. Pentru cei care au in plan un concediu aici la final de mai, nu au motiv sa isi faca griji in privinta costurilor, ele raman aproximativ aceleasi.