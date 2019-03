Nu-ti mai face griji pentru dimensiunile bagajului de mana. O noua aplicatie rezolva aceasta problema!

Motorul de cautare pentru hoteluri si calatorii momondo.ro a lansat o noua solutie pentru a face din calatorii experiente inca si mai usor realizabile.Pentru ca regulile referitoare la dimensiunea bagajului de mana difera de la o companie la alta, momondo s-a folosit de cea mai noua tehnologie privind realitatea augmentata pentru a crea Smart Baggage Aceasta functionalitate a fost dezvoltata in interiorul aplicatiei momondo si ii ajuta pe calatori sa verifice daca bagajul lor de mana va fi acceptat de catre compania aeriana cu care planuiesc sa zboare."Tot mai multi romani aleg sa calatoreasca in Europa, si chiar mai departe de granitele ei, avand cu ei doar bagajul de mana. In acelasi timp, companiile aeriene au reguli diferite in privinta dimensiunilor bagajului permis in cabina. Ne-am dorit sa putem oferi o metoda rapida, usoara si transparenta prin care calatorii sa isi poata masura bagajul si afla daca il pot folosi in urmatorul lor zbor", spune Pernille Trolle Brogaard, director al departamentului de management de produs in cadrul momondo."Am inventat acest instrument in timpul asa-numitei saptamani SWAT - un concurs de tehnologie orientat spre design si dezvoltare - si ne bucuram ca acum putem sa oferim utilizatorilor rezultatul final. Smart Baggage este distractiv si usor de folosit, dar, cel mai important, este util calatorilor si simplifica intregul proces pentru ca ei sa se relaxeze si sa se bucure de calatorie."Pentru a-si masura bagajul de mana, calatorii trebuie sa deschida aplicatia momondo si sa acceseze functia care ii ajuta sa scaneze bagajul.Scanarea se realizeaza deplasand camera in jurul obiectului pentru a-i identifica dimensiunile.Smart Baggage foloseste tehnologia AR pentru a masura suprafata in mod rapid (lungimea, latimea, inaltimea, dar si proeminentele), comparand-o cu dimensiunile impuse de compania aeriana. In felul acesta, calatorii pot afla dinainte daca le este permisa transportarea bagajului in cabina. Afla de aici mai multe detalii despre cum functioneaza Smart Baggage, descarca aplicatia pentru iOS sau Android si verifica-ti dimensiunea bagajului de mana acum.Aceasta functionalitate este momentan disponibila in aplicatia momondo pentru urmatoarele dispozitive: iPhone SE si cele mai recente modele, incepand cu 6s, iPad Pro (9.7, 10.5 sau 12.9) prima si a doua generatie, iPad (2017) si pentru dispozitivele Android sustinute de ARCord