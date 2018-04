Gala Olivier Awards 2018, prezentata de actrita Catherine Tate, a fost organizata duminica seara la Royal Albert Hall din Londra.Infiintate in 1976, premiile Olivier sunt considerate cele mai prestigioase trofee atribuite de industria teatrala din Marea Britanie. Aceste recompense, echivalentul britanic al Tony Awards - decernate in Statele Unite pentru spectacolele puse in scena pe Broadway -, sunt atribuite in fiecare an de Society of London Theater si celebreaza, de asemenea, reprezentatiile de opera si de balet.Francesca Velicu a fost premiata pentru rezultate exceptionale in arta dansului (categoria Outstanding achievement in dance) gratie evolutiei sale din spectacolul de balet "Le Sacre du Printemps", creat de celebra coregrafa Pina Bausch si pus in scena de Baletul National Englez....citeste mai departe despre " O balerina din Romania a castigat premiul pentru realizari remarcabile in dans pe scena din Marea Britanie " pe Ziare.com