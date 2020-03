Opera comica pentru copii a lansat aplicatia prin care te poti abona la spectacole online

Echipa condusa de soprana Felicia Filip a gasit o solutie pentru a oferi in continuare publicului acces la productii de calitate si emisiuni noi, demers necesar in situatia in care toate institutiile de cultura si-au inchis temporar salile de spectacol.Pentru un abonament de 30 de lei/luna, intreaga familie are acces la peste 2.500 de minute de continut original, publicat treptat, pe parcursul urmatoarelor 3 luni.Aplicatia Opera Copiilor vine ca raspuns la numeroasele cereri din partea spectatorilor care vor sa sustina in continuare productia spectacolelor de opera, opereta, musical si balet, adaptate pentru copii, Opera Comica pentru Copii din Bucuresti fiind singura institutie din lume care produce acest gen de continut.Rezultate dupa doua saptamani de activitate cu public exclusiv onlineDupa doua saptamani de la mutarea activitatii institutiei in mediul virtual, audienta pe care au inregistrat-o productiile difuzate in direct pe pagina oficiala, facebook.com/OperaCopiilor, ne incurajeaza sa continuam.Spectacolul de opera "Cenusareasa", in regia maestrului Cristian Mihailescu, care a avut premiera in Sala Mare pe 7 martie, s-a bucurat de 8.000 de spectatori in timp real si peste 500.000 de vizualizari in 72 de ore.Opera Comica pentru Copii a continuat sa ofere continut de calitate spectatorilor sai, reusind performanta de a aduna 1.300.000 de minute vizualizate online.Spectacolul de balet "Scufita Rosie", debutul regizoral al Andreei Soare, a fost prima premiera online a Operei Comice pentru Copii si totodata prima productie din Romania cu decor animatronic, difuzata live pe 21 martie.Opera Copiilor inseamna spectacol la tine acasaUtilizatorii au acces la continutul aplicatiei pe baza de abonament, dupa o perioada de trei zile de testare gratuita.Pretul abonamentului este 30 de lei pe luna, ceea ce inseamna ca pentru 1 leu pe zi, intreaga familie se poate bucura de productii educative si distractive."Opera Copiilor este locul unde spectacolul si atelierele creative isi dau intalnire. Opera Comica pentru Copii propune publicului un instrument diversificat, complex, dar compact, la care parintele poate avea acces oricand si oriunde.Ceea ce aduce aplicatia noastra in plus, este calitat ...citeste mai departe despre " Opera comica pentru copii a lansat aplicatia prin care te poti abona la spectacole online " pe Ziare.com