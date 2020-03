Opera Nationala Bucuresti difuzeaza online cele mai indragite spectacole

Debutul programului intitulat "Seri de Opera Online", lansat sub deviza #ramanemacasa, va avea loc luni, 23 martie, ora 18:30, cand veti putea urmari inregistrarea spectacolului in regim de premiera "Don Carlo" de Giuseppe Verdi, un eveniment din 18 februarie 2018.Joi, 26 martie, ora 18:30, va fi difuzata premiera spectacolului de balet "Frumoasa din Padurea Adormita" de Piotr Ilici Ceaikovski, un eveniment din 12 mai 2018.In continuare, spectacole ale Operei Nationale Bucuresti vor fi difuzate online in fiecare saptamana, in perioada in care prima scena lirica a tarii ramane inchisa publicului, din cauza pandemiei.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook Opera Nationala Bucuresti, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline, fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului."Ne dorim pe aceasta cale, ca in aceasta perioada de grea incercare pentru toata lumea, sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat", transmit reprezentantii ONB.Marile opere ale lumii sunt disponibile online! Spectacole care pot fi urmarite gratuitInitiative similare au in aceasta perioada si marile scene de opera ale lumii. Metropolitan Opera din New York, de exemplu, a lansat programul "Nightly Met Opera Streams", prin care sunt difuzate zilnic spectacole celebre incepand cu ora 01:30, ora Romaniei, si vor putea fi vizionate timp de 20 de ore.Sambata va fi transmisa inregistrarea din 26 aprilie 2008 a spectacolului "La Fille du Regiment" al lui Donizetti. Sub bagheta dirijorala a lui Marco Armiliato, ii veti vedea pe scena pe Natalie Dessay si Juan Diego Florez.Duminica va fi transmis online spectacolul Lucia di Lammermoor, semnat tot de Donizetti, sub bagheta dirijorala a maestrului Marco Armiliato. Personajele principale au fost interpretate de Anna Netrebko, Piotr Beczala si Mariusz Kwiecien, in spectacolul care a avut loc in 7 februarie 2009.Nu in ultimul rand, luni veti putea urmari opera Evgheni Oneghin de Ceaikovski, intr-un spectacol din 2007 cu interpretarea lui Renee Fleming, Ramon Vargas si Dmitri Hvorostovski, sub indrumarea orchestrala a maestrului Valeri Gherghiev.Opera din New York si-a anulat intre ...citeste mai departe despre " Opera Nationala Bucuresti difuzeaza online cele mai indragite spectacole " pe Ziare.com