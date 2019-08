Organizeaza cel mai memorabil teambuilding in inima muntilor, pe malul lacului Paltinu, la ATRA

Angajatii motivati contribuie la succesul companiei. Activitatile de team building si team outing reprezinta o modalitate excelenta de a inbunatati relatiile dintre membrii echipei, de a reduce stresul angajatilor si de a imbunatati performanta echipei in consecinta.Plus, acestea sunt chiar distractive, dupa cum stii prea bine. 😊Dar, cum gasesti idei de activitati pentru un team building excelent?Astazi vrem sa iti povestim despre o loc din inima muntilor, unde poti crea o experienta de team building cu rezultate si care se va tranforma in momente frumoase discutate de colegi mult timp in pauzele de cafea.Aflata la doar 90 de minute de Bucuresti, intre muntii impaduriti, pe malul lacului Paltinu din Valea Doftanei, ATRA - pensiune de 5 margarete - este un spatiu inedit pentru intalniri corporate, team bulding-uri, boot camp-uri si sedintele speciale.Cu un design minimalist - o fuziune intre desingul avangardist si contemporan, in totala sinergie cu natura inconjuratoare - ATRA este o aparitie inedita in peisajul vilelor si pensiunilor clasice de la munte.Dincolo de fiecare usa gasesti, in prin plan, imaginea lacului Paltinu. Cele 9 camere duble ale pensiunii sunt intim ascunse in panta malului, avand vedere spre lac, prin geamurile largi si de pe terasa privata a fiecarei camere.Designul minimalist, mobilierul modern si lumina care inunda camerele prin ferestrele imense creaza un spatiu aerisit si rafinat, care inspira confort si invita oaseptii sa se deconecteze de la aglomeratia oraselor si sa se reconecteze cu ritmul firesc al naturii, bucurandu-se de frumusetile ei.Pentru a acomoda echipele mai mari, cele 9 camere ale pensiunii sunt completate cu noua resedinta de pe malul lacului Paltinu - vila privata UNO. Aflata la doar 5 minute pe jos de ATRA, vila UNO este o oaza de liniste, parca pierduta in natura, destinata intalnirilor de socializare.Ca si in conceptul arhitecturii ATRA, natura are un impact semnificativ asupra designului vilei, care este gandit pentru a pune in valoare privelistea si a oferi numeroase spatii confortabile pentru petrecut timpul liber - terasa, gradina, ponton privat pe lac, iar in interior: o zona de lounge inedita si sufragerie generoasa.Resedinta are 2 dormitoare si un spatiu amenajat cu saltele (care se pot transforma usor in paturi), avand o capacitate de cazare de 4- 8 persoane.Restaurantul gourmet Atra, din cadrul pensiunii, a devenit o destinatie in sine, datorita experientei unice, rar intalnita in pensiunile si vilele de la munte - farm to table intr-o interpretare moderna, rafinata a bucatariei noi romanesti.Datorita calitatii ridicate ale serviciilor, a ambiantei si a preparatelor, in 2018 restaurantul Atra a fost inclus in unul dintre cele mai vechi si respectate ghiduri culinare din lume - Gault&Millau cu un punctaj de 13.5 si 2 bonete, fiind pe locul 7 din clasamentul general in Romania.Toate acestea au facut, de-a lungul anilor, din ATRA o destinatia preferata de companii pentru evenimente corporate, team-building, sedinte de management, boot camp, workshop, training, petreceri corporate, sedinte de creatie si brainstorming, lansari de produse si chiar doar pentru a schimba atmosfera, mutand intregul birou la munte pentru cateva zile normale de munca.Avand ca baza spatiul versatil al pensiunii, serviciile pe care le poate oferi echipa ATRA si atractiile oferite de Valea Doftanei, poti construi o adevarata experienta pentru echipa ta, prin activitati care li se potrivesc cel mai bine.Cand lucrurile trebuie sa fie serioase si concentrarea 100%, la ATRA gasesti o sala de sedinta pentru 25 de persoane, dotata standard, inundata de lumina naturala, dar care vine si cu o panorama de 180 de grade, de unde se pot vedea muntii impaduriti si lacul de un verde de smarald. Energia, creativitatea si productivitatea vor domina sedintele organizate in acest spatiu atipic.Daca ziua aceasta sala poate fi utilizata pentru sedinte, seara echipa ATRA o vor transforma usor intr-o sala unde puteti viziona filme sau sta intr-o atmosfera relaxanta in jurul unor jocuri de societate.Pentru evenimente cu un numar de arpoximativ 50 de persoane, pensiunea ofera un spatiu versatil cu semineu si geamuri imense orientate catre panorama uluitoare a lacului si a muntilor impaduriti.Sedinta s-a incheiat si v-au ramas cateva ore libere? Iti propunem o serie de activitati potrivite pentru echipa ta, fie ca iti doresti sa ii motivezi, sa ii faci sa se cunoasca mai bine, sa ii distrezi sau sa ii rasfeti.Pentru echipele care isi doresc sa petreaca timpul activ, puteti opta pentru turele de off-road care se preteaza foarte bine unor sesiuni de team adventure.Participantii vor avea ocazia sa exploreze cateva trasee de diferite dificultati - Varful Secaria, crestele muntilor Baiului sau vizita la o stana de munte, unde pot avea un ospat pe cinste cu preparate traditionale precum: bulz, miel la protap si platouri de branzeturi locale.Daca aveti in echipa pasionati al ciclismului, Valea Doftanei este o zona consacrata. Pensiunea ATRA are in dotare biciclete MTB, cu care puteti explora zona, parcurgand trasee de grade de dificultate si distante diferite. De asemenea, la ATRA aveti ocazia sa explorati zona pe lac cu caiacul din dotarea pensiunii.Iar, daca va simtiti cu adevarat niste exploratori, puteti opta pentru o excursie ghidata prin padure, alaturi de ghidul nostru local Leontin, prin zone pe care nici localnicii nu le stiu, pentru a culege ciuperci, fructe de padure si ierburi comestibile de sezon.Pentru gurmanzi ATRA ofera experiente de rasfat gastronomic, dar si workshop-uri educative.Cauti o activitate de team-building culinar? Sigur. Poti alege din cateva formate de workshop-uri cu scopuri diferite. Echipa ta va fi invitata sa gateasca impreuna cu Chef-ul resutaurantului ATRA, intr-un live cooking show si vor savura chiar propriile creatii culinare.Cinele la ATRA devin o experienta in sine cu optiuni precum Dinner in The Dark - o cina multisenzoriala, unde preparatele sunt degustate pe nevazute si care testeaza abilitatile participantilor de a lucra in echipa pentru a descoperi cat mai multe ingrediente.Pentru o experienta culinara completa, echipa ATRA organizeaza cine Fine Dining Food & Wine Pairing, cu vinuri romanesti, moderata de somelierul Andrei Popa. Timp de 2 ore si jumatate va veti bucura de un meniu de 5 - 7 preparate in care fiecare fel de mancare este asociat cu un pahar de vin, chiar si desertul.Aveti in echipa adevarati pasionati in ale vinului? Le puteti oferi experiente memorabile cu Blind Wine tasting, degustare de vinuri educativa moderate de sommelier, sau invitati echipa la o seara de Casino cu Wine Roulet.Iar serile tarzii la ATRA, sunt incununate cu foc de tabara cu vin fiert si degustare de branzeturi locale, una dintre momentele preferate ale echipelor, momente unde se nasc si se impartasesc povesti frumoase.Pentru a descatusa talente si creativitatea echipei, puteti opta pentru unsau o, unde participantii sunt invitati sa guste dintr-un pahar de vin pentru inspiratie si spor, in timp ce creaza tablouri sau mesteresc cosuri artizanale sub conducerea unui instructor calificat.Pentru deconectare si relaxare, sunt o multitudine de servicii si activitati, care pot fi organizate, de la sedinte de yoga si ateliere de wellness, la sedinte de masaj. Echipa ATRA ofera servicii personalizate si combina partea distractiva din timpul desfasurarii evenimentului cu planificarea fara cusur si executie impecabila.O escapada la ATRA pentru echipa ta se va transforma intr-o experienta inedita, din care toti membrii se vor intoarce mai fericiti, energizati, plini de entuziasm pentru munca de zi cu zi si cu o cultura de companie minunata. Si hei, s-ar putea sa devii colegul preferat al intregii echipe, doar pentru ca le-ai organizat aceasta iesire minunata la ATRA. 😊