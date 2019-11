Parazit, filmul castigator al Palme d'Or in 2019, in cinematografe din 8 noiembrie

Scris si regizat de Bong Joon-Ho, reprezentant al noului val sud-coreean, consacrat pentru originalitatea filmelor sale, care se adreseaza deopotriva cinefililor, dar si marelui public, Parazit este o excelenta satira, plina de suspans, ce abordeaza intr-o maniera surprinzatoare un subiect universal valabil: inechitatile sociale.Te tine cu sufletul la gura si taie in carne vie!Filmul spune povestea familiei Ki-taek, ai carei membri someri sunt foarte interesati de viata extrem de bogatei familii Park. Intr-o zi, fiul lor, Ki-woo, este recomandat de catre prietenul sau, student la o universitate de prestigiu, pentru a preda cursuri individuale de engleza acasa la familia Park.Ajuns acolo, o intalneste pe Yeon-kyo, frumoasa mostenitoare a acestui imperiu. In urma acestei prime intalniri intre doua familii si doua lumi total opuse, membrii lor se trezesc in mijlocul unor situatii imposibil de controlat, in urma carora nimeni nu va ramane nepatat.Trailer: https://youtu.be/u62eV0X6Ln8Castigator al trofeului Palme d'Or in 2019 la Festivalului de Film de la Cannes, Parazit a intrunit atat ovatiile juriului, cat si ale criticilor si publicului, fiind totodata si primul film sud-coreean care primeste aceasta distinctie.Variety scrie ca "autorul coreean este intr-o forma devastatoare cu aceasta tragicomedie neagra ca smoala despre inegalitatile sociale din Coreea moderna", Time Magazine a fost de parere ca pelicula este un "exemplu superb despre cum o poveste bine spusa, cu personaje vii, poate taia pana la os si te poate lasa pe ganduri zile in sir", iar Times concluzioneaza: "Parazit este capodopera spre care autorul si-a indreptat intreaga sa cariera".Distribuit de Independenta Film, Parazit va rula in cinematografele din Romania din 8 noiembrie.Bong Joon-ho a studiat sociologia si filmul la Academia de Arte Frumoase din Coreea. In 2006, filmul sau The Host a fost proiectat la Cannes, in Quinzaine des Realisateurs. A revenit in 2009, in sectiunea Un Certain Regard cu Mother, iar in 2017 a prezentat Okja in competitia oficiala. Printre filmele lui Bong Joon-ho se regaseste si Snowpiercer, din a carui distributie face parte actorul roman Vlad Ivanov.Independenta Film, casa de distributie car ...citeste mai departe despre " Parazit, filmul castigator al Palme d'Or in 2019, in cinematografe din 8 noiembrie " pe Ziare.com