Pericolul de pe litoral: Ce au gasit inspectorii ISU in hoteluri si restaurante

Astfel, au fost controlate 27 de unitati de turism, 31 de restaurante si cluburi si alte 8 obiective, anunta Replica Online.Reprezentantii ISU au gasit 451 de probleme si au aplicat 402 sanctiuni, respectiv 332 avertismente si 70 amenzi contraventionale in valoare totala de 185.500 de lei.Printre neregulile gasite se numara neintocmirea si/sau neavizarea planului de interventie la unele unitati de turism; neasigurarea angajarii unui cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor; nementinerea in stare de functionare a instalatiilor electrice pentru iluminatul de siguranta pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu, pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu, cat si pentru interventie in incaperea centralei termice; lipsa verificarii mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor existente (stingatoare), aflate in dotarea unor constructii de turism, in conformitate cu reglementarile tehnice; exploatarea cu defectiuni si improvizatii a instalatiei electrice aferenta constructiilor.ISU Dobrogea precizeaza ca au fost executate peste 100 de exercitii de evacuare ca urmare a activitatilor preventive desfasurate si a sensibilizarii factorilor responsabili asupra riscurilor de incendiu existente, la nivelul unitatilor de turism controlate.