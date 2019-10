Insa combinatia poate parea unor turisti un pic cam prea mult. Autoritatile din Baunei, in estul provinciei Ogliastra, aflata in sudul Sardiniei, au lansat un apel catre turisti sa nu se mai bazeze pe Google Maps atunci cand vin in zona, arata CNN.Vizitatorii se lasa directionati, la fel ca in oricare alte locuri, de GPS pentru a ajunge la plajele nestiute, iar autoritatile se vad depasite de cazurile in care sunt nevoite sa-i salveze, pentru ca acestia se ratacesc.In ultimii 2 ani au fost 144 de astfel de cazuri, unele potential periculoase.Iar serviciile de urgenta sunt finantate de comunitatea locala, din banii locuitorilor.Au fost deja amplasate tot felul de semne care sa-i informeze pe turisti sa nu se bazeze pe Google Maps, pentru ca directionarile sunt adesea gresite sau nu se potrivesc cu strazile din zona. S-a luat legatura si cu Google Maps, dar deocamdata nu au fost luate masuri.Turistii sunt sfatuiti sa se informeze cu privire la atractiile zonei dupa semnele aflate la marginea soselei, in modul in care se facea odata, sau sa foloseasca hartile de hartie, clasice. Daca nu se descurca, ar trebui sa apeleze la ghizii locali, care nu i-ar lasa niciodata sa ajunga in situatii periculoase, spun autoritatile.Vezi si Dubaiul le permite turistilor sa cumpere alcool din magazine. Ce pasi trebuie sa urmezeA.P. ...citeste mai departe despre " Planuiesti sa mergi in Italia? Locul unde autoritatile te implora sa nu folosesti Google Maps " pe Ziare.com