Frozen 2 a doborat doua recorduri pentru Disney in weekendul de lansare

Animatia "Frozen 2", continuarea filmului de succes din 2013, lansat in 22 noiembrie, a incasat aproximativ 127 de milioane de dolari in America de Nord in acest weekend.Acesta este un record pentru Walt Disney Animation Studios, care produce filme din 1937, conform CNN.Filmul a adus mai multe venituri decat premiera originalului! In 2013, Frozen a fost lansat in vacanta de 5 zile de Ziua Recunostintei si a depasit asteptarile industriei, in conditiile in care a strans 93 de milioane de dolari.Totodata, Frozen 2 a doborat recordul la nivelul global, fiind prima animatie care a avut incasari de 350 de milioane de dolari in toata lumea, in weekendul lansarii.Alte filme Disney care au produs peste un miliard de dolari la box office sunt "Avengers: Endgame", "Toy Story 4" si "The Lion King".Citeste si:Trailerul animatiei "Frozen 2" e cel mai vizionat din toate timpurile in primele 24 de ore de la lansareFrozen II, o aventura in trecutul magic al Elsei (Trailer)