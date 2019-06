Accesul la continut se face in baza unui abonament lunar in valoare de 7 euro, un modul identic de monetizare cu cel al platformelor globale care folosesc principiul per pay view ca model de business.Intreprinzatorii dezvolta acest proiect avand ca principal obiectiv sustinerea educatiei copiilor romanilor din diaspora, folosind teatrul de papusi in limba romana ca suport cultural esential, valorificat corect.In perioada de testare, parintii copiilor din diaspora romaneasca au solicitat la randul lor spectacole de teatru si pentru ei, asa ca platforma si-a diversificat intr-un timp relativ scurt oferta de spectacole.Mai multe detalii despre E-theatrum gasiti pe https://e-theatrum.com. ...citeste mai departe despre " Premiera romaneasca! E-theatrum, prima platforma digitala pe care sunt listate spectacole de teatru! " pe Ziare.com