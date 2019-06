Primul spatiu verde din Romania cu banci solare si wifi gratuit

"Din 15 iunie bucurestenii au la dispozitie un nou spatiu pentru momentele de relaxare: Aleea Magnoliilor, o zona in Gradina Botanica Bucuresti unde natura si tehnologia se intalnesc. Spatiul pune la dispozitia vizitatorilor nu doar exponate botanice, ci si doua banci cu panouri solare ce permit incarcarea telefoanelor prin porturi USB si contact, precum si acces gratuit la internet prin wifi, fiind primele de acest fel instalate intr-un spatiu verde in Romania", informeaza un comunicat remis duminica.Proiectul de amenajare a inceput in anul 2015 si a vizat Sectorul Taxonomic al Gradinii Botanice "Dimitrie Brandza" a Universitatii din Bucuresti."In cei patru ani peste 1.800 de voluntari au desfasurat activitati de curatare si amenajare a spatiului pentru a oferi vizitatorilor o noua experienta: structura de alei din Sectorul Taxonomic este din nou vizibila si innoita, pe fiecare alee fiind plantata sau in curs de plantare o familie botanica diferita (Magnoliaceae, Ranunculaceae, Rosaceae etc.), Aleea Magnoliilor este prima alee amenajata din Sectorul Taxonomic, fiind compusa din 11 magnolii cu perioade de inflorire din aprilie pana in septembrie; la maturitate inaltimea magnoliilor plantate va fi intre 2,5 si 7 metri, mobilierul urban nou (25 de banci, 10 cosuri de gunoi) permite vizitatorilor sa se bucure din plin de noul spatiu, iar doua noi panouri informative ofera detalii despre Sectorul Taxonomic si Aleea Magnoliilor", se arata in comunicat.Noutatea absoluta a proiectului o reprezinta instalarea in rondul central al Sectorului Taxonomic a doua banci dotate cu panouri solare, avand astfel autonomie energetica; bancile permit vizitatorilor sa isi incarce telefonul prin porturile USB situate in lateral sau prin contact direct, folosind o suprafata speciala. De asemenea, cei ce doresc sa publice pe retelele de socializare fotografii din Gradina Botanica sau pur si simplu sa fie online, o pot face accesand gratuit reteaua wifi pusa la dispozitie de Telekom Romania (WifiBotanicabyTelekom).Bancile vor putea fi utilizate si in perioadele innorate, avand capacitate de stocare a energiei solare din zilele cu vreme favorabila.Fundatia Telekom Romania este o organizatie non-profit care sustine mai multe categorii d ...citeste mai departe despre " Primul spatiu verde din Romania cu banci solare si wifi gratuit " pe Ziare.com