Recomandari pentru weekend: Noaptea Muzeelor, Comic Con, concert Bobby McFerrin si premiera Deadpool 2

Editia din acest an a evenimentului Noaptea Muzeelor va avea loc sambata, cand vor putea fi vizitate gratuit peste 40 de muzee si institutii culturale din Bucuresti.La Scoala Centrala, vizitatorii care vor pasi in edificiu vor trai o experienta audio-vizuala, vor asculta orele de pian, de canto care au avut loc altadata aici, dar si vocea regelui care anunta inceperea Razboiului si transformarea scolii in spital.Piese de teatru vor avea loc pe Aerodromul Pipera (Muzeul National al Aviatiei), in Cimitirul Bellu, in Foisorul de Foc, iar concerte si recitaluri la Muzeul National "George Enescu" si Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi.Galeria Tiriac Collection, aflata in Otopeni, prezinta publicului peste 30 de marci auto si moto, fiind singura din lume care detine cele sase modele ale seriei Rolls Royce Phantom, produse in 1972.Cea de-a sasea editie a East European Comic Con va avea loc de vineri pana duminica in pavilioanele C1 si B1 din complexul Romexpo. La aceasta editie, publicul se va putea intalni cu 6 actori - David Gillies ("The Original"s, "Spider-Man"), Gethin Anthony ("Game of Thrones", "Aquarius"), Andrew Scott ("Sherlock"), Jim Beaver ("Supernatural", "Deadwood"), Staz Nair ("Game of Thrones", "Humans") si Chris Rankin ("Harry Potter").Pe Aleea Artistilor de la East European Comic Con vor mai participa ilustratorii David Lloyd (unul dintre cei doi creatori ai benzii desenate, ecranizate ulterior, "V for Vendetta"), Guillermo Ortego ("Astonishing X-Men", "Moon Knight", "X-Factor", "Batman Eternal" si "Superman Unchained") si Maya & Yehuda Devir (cunoscuti pentru ilustratiile ingenioase ale vietii lor de zi cu zi).Organizatorii au pregatit trei zile de activitati diverse dintre care concursuri de cosplay, Tronul de Fier pe care fanii serialului Game of Thrones se pot fotografia, singurul Escape Room mobil cu tematica "Game of Trones" din Europa, numeroase activari ale companiilor din domeniul tech, organizarea a zeci de turnee pentru cele mai populare jocuri ale momentului: LoL, CSGO, PUBG, Fortnite, FIFA sau HearthSTone, unde orice poate participa s ...citeste mai departe despre " Recomandari pentru weekend: Noaptea Muzeelor, Comic Con, concert Bobby McFerrin si premiera Deadpool 2 " pe Ziare.com