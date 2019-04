Mai exact, filmul a incasat 1,2 miliarde de dolari in cinematografele din lumea intreaga, dupa ce s-a situat in acest weekend pe locul 1 in 54 de tari, relateaza New York Times.Asta in conditiile in care pentru a fi realizat a fost nevoie doar de 350 milioane de milioane de dolari, plus 150 milioane pentru marketing.Cererea de bilete pentru "Avengers: Endgame" a fost astronomica in weekend, asa incat AMC Theatre, cel mai mare operator de cinematografe din America de Nord, a introdus 5.000 de vizionari de ultima ora in Statele Unite, ridicand numarul total la mai mult de 63.000. Nouasprezece locatii AMC au rulat filmul 24/24."Avengers: Endgame" a fost unul dintre cele mai asteptate filme ale anului, pentru ca este ultimul capitol din universul Marvel, saga de 22 de filme cu cele mai mari incasari din toate timpurile.B.B. ...citeste mai departe despre " Record absolut pentru Avengers: Endgame, primul film care depaseste bariera de 1 miliard de dolari pe weekend " pe Ziare.com