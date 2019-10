Romania, pe locul 5 in topul Airbnb al destinatiilor turistice pentru 2020

Airbnb este o platforma de inchiriere a locuintelor in regim hotelier. Pe baza rezervarilor facute pentru anul viitor de catre turisti, platforma a intocmit un top 20 al celor mai cautate destinatii turistice.Tara noastra ocupa locul 5:1. Milwaukee, statul Wisconsin, Statele Unite ale Americii;2. Bilbao, Spania;3. Buriram, Thailanda;4. Sunbury, Victoria, Australia;"Romania, cu dealurile sale verzi si satele vechi, este destinatia perfecta pentru oricine cauta ceva mai izolat. Tara are unele dintre cele mai bine pastrate paduri virgine din Europa si, potrivit indicelui de performanta de mediu din 2018, se afla pe locul 15 la nivel mondial cand vine vorba de vitalitatea ecosistemului", scriu cei de la Airbnb pe site.Citeste mai departe despre " Romania, pe locul 5 in topul Airbnb al destinatiilor turistice pentru 2020 " pe Ziare.com